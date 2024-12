Tagasi 11.12.24, 12:27 Õiguskantsler läks rahata jäänud korteriühistutele appi Mitmed tänavu renoveerimistoetusest ilma jäävad korteriühistud peavad süüdlaseks neid ebaõiglaselt ukse taha jätnud taotlussüsteemi. Murega hakkas tegelema õiguskantsler, kes kujundab nüüd seisukohta.

“Kõige hullem maja,” tutvustas Kairi Raudberg enda selja taha jäävat Kunda kortermaja, mille ta renoveerimistoetusega korda lootis saada. Foto: Liis Treimann

Mitmeid korteriühistuid esindav Kairi Raudberg on kindel, et tema ühistud jäävad tänavu renoveerimistoetusest ilma, kuna neil ei õnnestunud kohe vooru avamisel toetuse taotlemise e-keskkonda sisse logida. “Tegelikult on siin põhiõiguste rikkumine, sest kõigile ei tagatud võrdseid võimalusi osaleda, nii nagu riik lubas,” leiab ta.