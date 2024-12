Tagasi 13.12.24, 11:15 Kinnisvaraässad: mõõn sai läbi Kinnisvaraturu enam kui kaheaastane vindumine on läbi, leiab kinnisvaraturul tegutsevate Pindi Kinnisvara ja Uus Maa eestvedajad.

Eesti kinnisvaraturg näitab märke paranemisest, sest huvilised teevad aina rohkem tehinguid.

Pindi Kinnisvara tegevjuhi Darja Sudarineni hinnangul on kinnisvara hinnad stabiliseerunud. Ta näeb, et viimase poole aasta jooksul on tehingute arv stabiilselt suurenenud, millest võib järeldada, et mõõn on sisuliselt läbi. Sarnasel meelel on kinnisvarabüroo Uus Maa juhatuse liige Igor Habal, sest müügiks läksid korterid ka mitu aastat seisnud arendustes.