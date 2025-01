Tagasi 05.01.25, 14:45 Nädala lood. Ettevõtja pakkus altkäemaksu ning Eesti Raudtee ja Operaili kavalad käigud Äripäeva lugejaid kõnetasid sel nädalal lood altkäemaksust ja Eesti Raudteest.

Toome teieni valiku selle nädala popimatest lugudest.

300 eurot ümbrikus: ettevõtja pakkus ametnikule altkäemaksu ja sai karistada

Ettevõtja Oleg Nurme andis parklas politsei- ja piirivalveameti töötajale altkäemaksu, et see teeks tema firmadele soodsa otsuse. Ametnik tegelikult aga matkis kuritegu, et ettevõtja vahele võtta.

See kõik juhtus Škoda Rapidis. Piirivalveametniku autos.

Käes on 2019. aasta hiliskevade hommik. Tallinnas lasteaed Ojake ees asuvas parklas kohtuvad ettevõtja Oleg Nurme ning Põhja prefektuuri piirivalvebüroo vanempiiriametnik. Kohtumine on põgus, ei kesta kümmet minutitki. Nurme annab endale juba varasemast tuttavale ametnikule teada, et plaanib esitada oma kahe firma nimel mõned välismaalase lühiajalise töötamise registreerimise avaldused ja need võiksid saada positiivse otsuse. Kui asjad sujuvad, saab ametnik iga esitatud ja heaks kiidetud avalduse eest 50 eurot, lubab ettevõtja.

Kui taotlused läbi ei lähe, peab ta oma firmad kinni panema, muretseb Oleg Nurme.

Mida toob 2025: analüütikute näpunäited investorile uueks aastaks

Kas investeerida Euroopa või USA aktsiaturule? Kas tuleb korrektsioon? Millises sektoris on suurim kasvupotentsiaal? Eksperdid ja analüütikud jagavad investorile nõu, millega uuele aastale vastu minna.

LHV fondihaldur Mikk Tarase sõnul on headel aegadel oluline meeles pidada, et börsid on tsüklilised ja igal ajal pole mõistlik gaas põhjas sõita. Sellele vaatamata usub ta, et uus aasta pakub aktsiaturgudele omajagu häid investeerimisvõimalusi.

„Kui te näete roosadel veebilehekülgedel naeratavaid roosade põskedega tegelasi, kes on saavutanud imelise tootluse, siis teadke, et suure tõenäosusega on see saavutatud kogemata ning selle taga ei ole meetodit, mida korrates te samasuguse tootluse saavutaksite,“ toonitab finantsnõustamise ettevõtte Redgate Wealthi investeerimisjuht Peeter Koppel.

“See hakkab nüüd olema meie probleem.” Eesti Raudtee aitab ajada äri, mis Operailile keelati

Pärast seda, kui riik keelas riigifirmal Operail Venemaa vedudega tegeleda, hakkas nende vedude juures ilma suurema kärata tähtsat rolli mängima teine riigifirma – Eesti Raudtee. Kui Operaili kliendid ja veod võttis üle Läti Raudtee, lükkas Eesti Raudtee kohe käima terve uue osakonna, et neid aidata.

Nüüd tuleb Läti Raudtee ja selle tütarfirma (LDZ Cargo) vedudesse suhtuda kui omadesse, kõlas õpetus Eesti Raudtee töötajatele eelmise aasta aprillis. „Need on nagu meie rongid, ainult et nad sõidavad LDZ lipu all, kuid meie korraldame neid ja sõidutame neid. See hakkab nüüd olema meie probleem," teatas ettevõtte liikluskorraldusosakonna juht Äripäevale teadaolevalt ühel koosolekul.

Küsimusi tekitav „uus täiendav teenus“ tekkis Eesti Raudteesse Operaili lammutamise tulemusena.

Kinnisvaramüüjad ootavad turu 25% suurust kasvu. Hinnatõusust pole enam pääsu

Uus aasta toob elamukinnisvara turule uued tuuled ‒ korteriturg elavneb ning hinnad hakkavad ülespoole liikuma. Vähemalt nii tajuvad turgu kinnisvaramüüjad.

Tänavu tuleb kinnisvaras kosumise ja taastumise aasta, on kindel kinnisvarabüroo Uus Maa maakler Margit Sild.

Kaamos Kinnisvara ootab keskmiselt 25 protsenti kõrgemat nõudlust kui mullu, ja ettevõtte tegevjuht Taimo Murer pole sellist kosumist ennustades isegi kõige optimistlikum Äripäevaga rääkinud kinnisvaravaldkonna asjatundja.

Mureri ja teiste hea ootuse juhatas sisse lõppenud aasta teine pool, mil uute korterite müügimaht kasvas iga kuuga. “Detsembris oli 190 ühikut, mis on ligi kaks korda suurem kui aasta varem,” ütles Murer.

Juristist asutajaks: Äripäeva aasta ettevõtja on Priit Lepasepp

Äripäev valis 2024. aasta ettevõtjaks energeetikafirma Sunly juhi ja kaasasutaja Priit Lepasepa. “See on küll meeldiv üllatus,” tunnistas võitja Äripäevale antud aastalõpuintervjuus.

“Suhteliselt noore inimesena ei oleks sellist tunnustust oodanudki,” ütles 38aastane Lepasepp. Viie aasta eest asutatud taastuvenergia arendaja Sunly pürib Lepasepa eestvedamisel Baltikumi üheks suurimaks omataoliseks.

Konkursi žürii – ehk Äripäeva toimetuse liikmed – tunnustasid nominentide vahel kaaludes , kuidas Lepasepp “oskab tuua suurt raha Eestisse ka ajal, mil me ei näe välja kõige parem koht, kuhu raha anda”.

