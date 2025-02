Tagasi 17.02.25, 17:54 Raadiohommikus: mitme nurga alt kinnisvarast ja korduvalt kiirelt kasvanud ettevõttest Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis räägime kinnisvarast, ühest kiire kasvuga ettevõttest ja konkurentsiraportitest.

Kinnisvaraturust räägime Äripäeva raadio hommikuprogrammis Baltic Horizon Fundi fondijuhi Tarmo Karotamiga. Foto: Liis Treimann

Kell 7.45 räägivad maa- ja ruumiameti peadirektor Kati Tamtik ja kinnisvara hindamise ja analüüsi osakonna juhataja Marje Kolmar-Grüner viimasel ajal elamukinnisvaras toimunud suurematest muutustest ning sellest, kuidas on alanud 2025. aasta.

Kell 8 pärast uudiseid räägib Baltic Horizon Fundi fondijuht Tarmo Karotam , kuidas läks fondi jaoks eelmise aasta viimane kvartal ja mis ootab ees tänavu esimesel poolaastal.

Pärast 8.30 uudiseid vestleme Äripäeva konkurentsianalüütiku Sigrid Kõivuga kahest konkurentsiraportist. Uurime lähemalt, mis seis on taristuehituses ja põllumajanduses.

Kella 9 uudiste järel võtame aega pühenduda gaselliliikumisele. Stuudiosse tuleb mitmekordne gasell, valgustus- ja helilahendusi pakkuva Cuuclub i üks omanikest ja projektijuht René Jõhve. Temaga räägime, kuidas on võimalik saavutada mitmel aastal kiiret kasvu ja mida võiksid tema kogemusest õppida teised ettevõtjad.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Ken Rohelaan ja uudistetoimetaja Ireene Kilusk.

Päev jätkub nelja saatega:

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Ettevõtja Urmas Sõõrumaa on käinud välja mitmeid julgeid ideid, mis seostuvad nii hariduse kui tervisliku eluviisi edendamisega. Audentese 30. juubeliaastal jagab ta Äripäeva raadios oma mõtteid haridusest, noorte liikumisharjumustest ning sellest, kuidas tagada tervem ja tugevam ühiskond. Saadet juhib Lauri Toomsalu.

11.00-12.00 “Investor Toomase tund”. Saate külaline on globaalse haardega kinnisvarainvestor Liis Lass, kelle portfellis on ligi sada kinnisvaraobjekti pea kümnes eri riigis. Tema portfellist leiab nii ettevõtte osalusi, aktsiaid kui ka krüptot, kuid silmad paneb tal särama siiski investeerimine kinnisvarasse. Kuigi tema praegune elukoht on Singapuris, siis hindab ta väga Tallinna vanalinna võlusid.

Milline on olnud teekond, mille käigus in ühest Eesti tüdrukust saanud üleilmse haardega investor, kuidas on tal õnnestunud ühitada oma kinnisvaraimpeerium, muusika ning pereelu, milliseid õppetunde on ta sel teegkonnas saanud ning mis on need eesmärgid ja unistused, mis innustavad teda edasi tegutsema, sellest saates räägimegi. Saadet juhib Äripäeva on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

13.00-14.00 “E-kaubanduse areng ja tulevik”. E-kaubanduses on dropshipping kujunenud üheks ahvatlevamaks ärimudeliks. Mida see tähendab ja milliseid võimalusi ning riske toob see nii kaupmeestele kui tarbijatele? Saates selgitame lahti dropshippingu põhimõtted, mis on selle populaarsuse kasvu taga ja kuidas tarbijad saavad end petuskeemide ja ebakvaliteetsete toodete eest kaitsta.

Stuudiosse oleme kutsunud TTJA ELi tarbija nõustamiskeskuse valdkonnajuhi Heldin Malmeti ja veebipoe saapavabrik.ee ning Herwill juhatuse liikme Joosep Sibula. Saadet juhib Kuldar Kullasepp.

15.00-16.00 “Töö ja palk”. Ajakirjaniku töö võib olla võrdlemisi sarnane värbaja omaga, eriti kui asi puudutab intervjuusid. Saates jagab värbaja ja karjäärispetsialist Inge-Helene Pello kogemusi, kuidas kasutada tööintervjuudes võtteid, mille ta omandas ajakirjandusõpingute käigus ja töötades ajakirjanikuna paljude väljaannete, sealhulgas BBC juures.

Vestlust juhib Personaliuudiste juht Helen Roots, külaline liitub üle helisilla otse Walesist Cardiffist.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.