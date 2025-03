Tagasi 04.03.25, 15:39 Bändiruum, saun ja jõusaal: Wise avas Tallinnas uue suure kontori Finantstehnoloogiaettevõte Wise avas Krulli kvartalis oma suurima globaalse kontori, mis hakkab igapäevast töökeskkonda pakkuma enam kui 2200 töötajale.

Wise teatas, et uues kontoris on olulisel kohal töö ja puhkuse tasakaal. Foto: Andras Kralla

Wise’i globaalse personalijuhi Isabel Naidoo sõnul on kontori avamine järgmine samm ettevõtte kasvus. Wise’i töötajad on saanud uue töökeskkonna kujundamisel igakülgselt kaasa rääkida. Uues kontoris on lisaks privaatsetele ja vaiksetele piirkondadele kokku 1837 loomingulist ühistööala. Lisaks on kontoris 1227 individuaalset töölauda. Kokku mahutab kontor korraga töötama üle 4000 inimese.