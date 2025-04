Tagasi 12.04.25, 17:22 Nädala lood: maksuamet võttis sihikule 100 kahtlast ettevõtet, investorid hüppasid ostulainele Lõppeva nädala olulisemate lugude sekka jõudsid maksuamet plaan sihtida täpsemalt Eestist kasumit välja viivaid ettevõtteid, investorite otsused kasutada ära börsilangust uuteks investeeringuteks ja aasta juhi konkursile esitatud rohkem kui 100 nime.

Äripäev kirjutas nädala esimeses pooles, et maksuamet tahab saada ravimifirma Interchemie käest 6 miljonit eurot , sest kahtlustab ettevõtet riigist paarikümne miljoni euro maksuvabalt välja tassimises.

Luubi alla läksid siirdehindade tehingud aastatel 2020 ja 2021. Amet on kindel, et Eesti ettevõte tegi emafirmaga tehinguid, mis ei vastanud turuväärtusele. Peale selle olid mõned tehingud ilmselt teeseldud.

Kuid see ei pruugi jääda üksikjuhtumiks, sest maksuamet on praeguseks välja sõelunud ligikaudu 100 ettevõtet, kes viivad Eestist kasumi välja, aga kelle kohta on vaja rohkem infot, ütles maksu- ja tolliamet i tulumaksu osakonna juht Madis Laas.

Laas rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et praeguseks on maksuametnikud jõudnud tegeleda umbes 20 ettevõttega, aga teistega võetakse ühendust lähiajal. Samas toonitas Laas, et 100 ettevõtet on praegune hinnang ning lähiajal võib see muutuda. "Homme võib olla juba 200," märkis ta.

Tuntud ettevõtted klapitavad maksuvõlga

Maksude teemal jätkates tasub pilgu peale heita ka värskele maksuvõlglaste edetabelile . Kuigi juba tänavu tärganud maksuvõlad on ettevõtted enamasti ajatanud, et muutuste keerises oma kulusid juhtida, on ka neid, kelle jaoks on olukord märksa keerulisem või suisa lõplik.

Muresid jääb silma näiteks kaubanduses, kui maksude õigeaegse tasumisega on hädas olnud Tradehouse, Rademar ja Sokisahtel.

Äripäev tõi edetabelis esile need suuremad võlglased, kelle maksuvõlg algab 50 000 eurost.

Eestis pesitseb varifirmade võrgustik

“Mulle ei sobi sellel teemal rääkida. Need on minu asjad,” ütleb Tallinna juuksur Heiki Roster. Me ei helista talle isiklike küsimustega, aga ka mitte juuksuritöö pärast: tema nimele on registreeritud ettevõte, mis tegi eelmisel aastal ilma ühegi töötajata rohkem kui viis miljonit eurot käivet. Edu saladust aga Roster jagada ei soovi.

“Ei ole huvitatud,“ ütleb ta. Miljoneid eurosid on Rosteri firmale Pixtab toonud piltide müümine internetis – tema firma kodulehelt saab otsida kõiksugu suvalisi pilte ja fotosid loodusest, autodest, toidust ja paljust muust. Kummalisel kombel ei õnnestu aga selle firma veebis kontot teha ja mõnda neist piltidest osta.

Ka teine eestlane, Dmitri Tsehhanovski, hakkas mõni aasta tagasi piltide müügiga tegelema. Tema veebipood on kujunduse ja pildivaliku poolest Rosteri omaga väga sarnane. “Ma ei ole kohustatud teile aru andma,” keeldub ka Tsehhanovski oma äri sisu seletamast.

Oma pildipanga otsustas hiljuti avada ka Tallinna elanik Svetlana, kes registreeris selleks firma eelmise aasta alguses. Temaga varem äriliselt seotud olnud Vadims hakkas umbes samal ajal pakkuma veebipõhiseid kauplemiskursuseid. Omakorda Vadimsiga seotud Olga alustas veebis copywriting-teenuse pakkumisega. Reklaamtekstidega otsustasid raha teenima hakata ka Maksim ja tema ema Nadežda, kes avasid selleks mõlemad oma firma. Kahjuks ei ole ka kõigi nende firmade veebilehtedelt võimalik reaalselt midagi tellida.

Need ettevõtted, nagu veel kümned sarnaseid varifirmad Eestis ja mujal, on osa tohutust ja hästi kavandatud võrgustikust, mille eesmärk on varjata online-kasiinodesse minevaid makseid.

Äripäev on kirjutanud , et välismaa kasiinod taotlevad üha rohkem Eesti litsense siinse madala maksumäära tõttu. Paljud neist firmadest ei ole aga üldse mitte Eesti klientidest huvitatud, vaid on suunatud Põhjamaa turule. Üks selline ettevõte on Küprosel registreeritud Frenwall Limited, mis haldab 14 veebikasiinot, mille liiklus tuleb enamasti Rootsist.

Rahapesu Andmebüroo kinnitab , et rahvusvahelised kuritegelikud võrgustikud kasutavad Eesti osaühinguid variettevõtetena rahapesu, kelmuste või maksukuritegevuse skeemides.

Rahapesu andmebüroo nimetab oma värskes aastaraamatus hasartmängusektorit rahapesule rohkem avatuks. Büroo hoiatab, et sel aastal hakkavad nad kasiinofirmasid kontrollima. “Turuosalistel tasub valmis olla rahapesu andmebüroolt kirjade ja ettekirjutuste saamiseks ning koostöö tegemiseks,” teatas asutus.

Investorid hüppasid ostulainele

Sel nädalal kirjutas Äripäev mitmel puhul investoritest, kes otsustasid suure börsisula ajal hakata tegutsema pigem ostupoolel.

Näiteks esmaspäevase seisuga ütles LHV investorkogukonna juht Nelli Janson, et LHV kliendid ei olnud läinud paanikaga kaasa, sest oste oli endiselt rohkem kui müüke . Ostuvääriliseks pidasid LHV kliendid näiteks Nvidia aktsiat, Apple’it ja S&P 500 indeksit. Samas kui vaadata müügipoolt, sest populaarseimate valikute seast leidus samuti S&P 500 indeksi koos Nasdaqi indeksiga, aga ka Nvidia, Alphabeti ja Tesla.

Swedbanki portfellihaldur Pertti Rahnel ütles teisipäeval, et kui vahepeal vähendas Swedbank oma pensionifondides aktsiate osakaalu, siis nüüd pigem on taas mõtted aktsiate osakaalu suurendamisel.

INVL Family Office Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor nimetas reedel USA tehnoloogiasektorist kaks aktsiat, mis on teistest soodsama valuatsiooniga. Üks nendest on Meta ehk Facebooki ja Instagrami emafirma.

Investeerimisstrateeg samas märkis, et kuigi tema mainitud aktsiad paistavad huvitavad, ei tähenda see veel, et need ei võiks minna odavamaks.

Enefit Greeni uudis pani aktsionärid tegutsema

Kodusel aktsiaturul on investorid aga tähelepanu teritanud taastuvenergiat tootva Enefit Greeni ümber. Kuna suurosanikust riigifirma Eesti Energia teatas, et tahab teha Enefit Greeni väikeaktsionäridele ülevõtupakkumise ning viia lõpuks Enefit Greeni börsilt ära, siis tegi Äripäev ülevaate investoritest ja suurtest fondidest, kes loodavad taskusse panna garanteeritud tootluse , sest Enefit Greeni aktsiaga kaubeldi turul allpool ülevõtupakkumise hinda.

Reedese kauplemispäeva lõpuks ei olnud Enefit Greeni aktsia hind endiselt jõudnud ülevõtupakkumises tehtud hinnani 3,40 eurot, vaid püsis 3,345 euro juures.

Investor Toomas valis teise suuna

Erinevalt nii mõnestki garanteeritud tootluse otsijast otsustas Äripäeva loodud investor Toomas, et loobub Enefit Greeni positsioonist ning läheb edasi Leedu energiaettevõttega Ignitis grupė.

“Tegemist on teadliku valikuga. Kõik minu 1262 Enefiti aktsiat läksid müüki ning selle eest sain 4158,29 eurot. Kui oleksin oodanud pakkumise lõppu, oleksin saanud mai keskel 132,5 eurot rohkem. Sellise summa ootamine ei vääri küünlaid,” põhjendas Toomas.

Parima juhi konkursil selgusid finalistid

Lõppevast nädalast saab aga kaasa võtta hulga positiivseid emotsioone tänavuse parima juhi konkursiga.

Tänavu esitati Eesti parima juhi konkursile 104 tippjuhti pea kõigist ärivaldkondadest. Segastele aegadele omaselt tõsteti sel aastal enim esile inimesi, kes on suurepärased inimeste juhid.

Kõiki konkursile esitatud kandidaate koos kirjutatud põhjendustega saab lugeda siit

Välja valitud juhid paistsid viimasel aastal silma nii suurepäraste äri- kui ka inimeste juhtidena. Samuti peeti oluliseks laiemat kaasamõtlemist ja panust ühiskonda ning laitmatut mainet.

Tippjuhid said enda nominatsioonist teada Äripäeva raadio hommikuprogrammi otse-eetris. “Ei osanud üldse aimata, et mind parimate juhtide sekka valitakse. Ma ei pea ennast klassikaliseks juhiks, kuna meil ei ole grupis juhi ja alluva suhtekultuuri,” olid Neeme Tammise esimesed mõtted uudist kuuldes.

Ka teine finalist Sirli Männiksaar ei osanud sellist teadet kohe intervjuu alguses oodata. “Okei... see on küll üllatus. Aga suur aitäh! Kõik sellised asjad tulevad vastutusega, aga loomulikult on see väga suur tunnustus nii oma inimestelt kui ka teistelt ‒ suur aitäh teile,” vastas Männiksaar õigeid sõnu otsides.

Baltic Restaurants Estonia juhile Aaro Lodele helistades järgnes õnnitlusele pikk vaikus, mille järel sõnas ta: “Hea tunne on, natuke isegi sõnatuksvõttev tunne. See tähendab mulle väga palju, eriti see, et meeskond on mind märganud.”

