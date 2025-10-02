Raadiohommikus: toiduainete hinnatõus, tehase rajamine Ukrainas ja roheäri tulevik

Nädala viimases hommikuprogrammis tulevad jutuks kallid toiduained, mööbli tootmine ja palju muud.
- Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis võtab sõna ka Valio Eesti juht Maido Solovjov.
- Foto: Liis Treimann
Euroopa Keskpanga ja Eurostati andmetel on Eesti olnud kõige kiirema toiduainete hinna tõusuga riik kogu euroalal. Mis ajab Eesti toiduainete hinna nii kõrgeks ja kas on lootust olukorra paranemisele? Analüüsime teemat koos Valio Eesti juhi Maido Solovjov
iga.
Mööblitootja Bellusel on kaks tehast: üks Haljalas ja teine Ukrainas Lvivis. Kuidas Ukrainas sõja ajal äri tegemine läheb ja millised on sealsed väljakutsed? Intervjuus Belluse omaniku Rolf Relander
iga avame tausta.
eAgronom on Eesti üks edukaim rohetehnoloogia ettevõte, kes viimati kaasas kapitali USA hiigelettevõttelt Mondelez. Kas rohetehnoloogiates hakkab maailmas vaimustus vähenema? Kuidas on lood selle valdkonna rahastamisvõimalustega? Arutame teemat ettevõtte asutaja ja juhi Robin Saluoks
aga.
Nordic Business Forum on Euroopa üks suurimaid ärikonverentse, ettevõtte tegevjuht on Priit Liiv
. Arutame temaga seda, kas ka Eestis saaks korraldada mastaapseid ärikonverentse ja mis on praegu kõige kuumemad teemad ärimaailmas, mis kuulajaid köidavad.
Hommikuprogrammi juhib Hando Sinsalu, uudiseid toimetab Ken Rohelaan.
Päev jätkub nelja saatega:
11.00‒12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokku võtvas arvamussaates kommenteerivad Äripäeva toimetuse ajakirjanikud tähtsamaid sündmusi ja persoone nii ettevõtluses kui ka poliitikas.
Nädala võitjad ja kaotajad kuulutavad seekord välja ajakirjanikud Janno Riispapp, Kristjan Pruul ja Martin Teder.
13.00‒14.00 “Läbilöök”.
Tallinna börsi supertähe ehk LHV Groupi etteotsa asus juulikuus uus juht Mihkel Torim
. Torimiga räägime tema teekonnast LHVs, panganduses ja tulevikuplaanidest valdkonnas, mis on mõnede meelest painajalikult ülereguleeritud.
Saatejuht on Eget Velleste.
15.00‒16.00 “Tervisetark”.
Võtame vaatluse alla kaks rasket, ent väga olulist teemat: vähi ja sõltuvuste omavahelised seosed. Stuudios on Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloog dr Vahur Valvere
ja Toompargi Vaimse Tervise Keskuse psühhiaater dr Margus Lõokene
. Arutleme, miks vähk tekib, kuidas sõltuvused kujunevad ja millisel moel riskikäitumine, sealhulgas suitsetamine ja alkoholi tarvitamine, võivad kasvajate arengut soodustada.
Saadet juhib Violetta Riidas.
17.00‒18.00 “Äripäeva arvamusliider”.
Moldovas elava vabakutselise ajakirjaniku Marian Männi
ga räägime nädalavahetusel seal toimunud valimiste kontekstis Moldovast ning küsime: kuidas võiks sealne ühiskond edasi minna tugeva Venemaa mõjutustegevuse all?
Ettevõtja ja poliitiku Kristjan Vanaselja
ga võtame jutuks jõustunud seaduse, mis lubab 15–17aastastel noortele töötada kuni kaks tundi päevas ja kuni 12 tundi nädalas. Ise samuti noorena tööturule sisenenud Vanaseljal on selle kohta öelda nii mõndagi.
Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Ursula Riimaa
ga kõneleme läbi Eesti Venemaale jõudvatest sanktsioneeritud kaupadest ning uurime muu hulgas, mil moel amet eksportivate ja importivate Eesti ettevõtetega sellel teemal suhtleb ja keelatud tegevust tõkestab.
Saate tegid Lauri Leet, Neeme Korv, Eget Velleste ja Karl-Eduard Salumäe.
