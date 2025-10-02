Raadiohommikus: toiduainete hinnatõus, tehase rajamine Ukrainas ja roheäri tulevik

Nordic Business Forum on Euroopa üks suurimaid ärikonverentse, ettevõtte tegevjuht on Priit Liiv . Arutame temaga seda, kas ka Eestis saaks korraldada mastaapseid ärikonverentse ja mis on praegu kõige kuumemad teemad ärimaailmas, mis kuulajaid köidavad.

Hommikuprogrammi juhib Hando Sinsalu, uudiseid toimetab Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega:

11.00‒12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokku võtvas arvamussaates kommenteerivad Äripäeva toimetuse ajakirjanikud tähtsamaid sündmusi ja persoone nii ettevõtluses kui ka poliitikas.

Nädala võitjad ja kaotajad kuulutavad seekord välja ajakirjanikud Janno Riispapp, Kristjan Pruul ja Martin Teder.

13.00‒14.00 “Läbilöök”. Tallinna börsi supertähe ehk LHV Groupi etteotsa asus juulikuus uus juht Tallinna börsi supertähe ehk LHV Groupi etteotsa asus juulikuus uus juht Mihkel Torim . Torimiga räägime tema teekonnast LHVs, panganduses ja tulevikuplaanidest valdkonnas, mis on mõnede meelest painajalikult ülereguleeritud.

Saatejuht on Eget Velleste.