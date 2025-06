Tagasi 29.06.25, 19:02 Nädala lood: Otsustajate TOP sai uue liidri ja ettevõtjad peavad loata istudatud 120 000 puud välja juurima Sel nädalal uurisid Äripäeva lugejad huviga, kes on sel aastal kõige mõjukamad otsustajad, kuid tähelepanu tõmbas ka kurioosne juhtum, kus Tartu äriperekonna firma peab kaitstud alale istutatud 120 000 puud välja juurima.

Otsuste juures on tänavuse Otsustajate TOPi võitja Guido Pärnitsa jaoks oluline, et läbirääkimiste tulemusena oleksid mõlemad osapooled rahul.

Foto: Kiur Kaasik

Kolmapäeval selgus, et varem pikalt Eesti mõjukaima otsustaja tiitlit enda käes hoidnud Enn Kunila asemel on värske edetabeli esikohal Ülemiste piirkonda arendav Guido Pärnits

Pärnitsa viimase aja suurim otsus oli osta Ülemiste linnak soomlastelt välja. “Ma arvan, et selle üle võib uhkust tunda, et sai jälle midagi välismaa kapitali käest tagasi,” tõdes ta.

Sellise suure otsuse juures oli Pärnitsa sõnul kaalukam ratsionaalne pool, kuid üldiselt peab nõukogu esimees arvestama otsuste tegemisel mitte alati Exceli tabelit, vaid ka emotsioone, leidis ta. “Mulle meeldib panna otsustesse väikest riski,” lausus ta.

„Ma tahaks ellu jääda ja kui lihtsalt keegi tuleb ja võtab terve turu mingisuguste trikkidega üle, siis sellele tuleb vastu hakata,“ sõnas generaatoreid müüva G-Power OÜ juhatuse liige Villu Vaher.

Suurusjärgus 3,5 miljoni euro eest on olnud Varude Keskuse viimastel generaatorihangetel edukad Eesti ühe tuntuima militaarärimehe, äsja ka eriti suure kahjuga maksukuriteos kriminaalsüüdistuse saanud Ants Põldsami ettevõtted. Kui Bristol Trust OÜ võitis läinud aastal kolm hanget, siis mullu novembris asutatud Strobil OÜ on olnud edukas kahel hankel.

Notarite uksed kuluvad, firmad valmistuvad hinnatõusuks: maksutõus tõi hullud päevad

“Kui te helistasite, ma olin notaris, ja praegu ma samamoodi suundun sinna,” ütles kinnisvarabüroo LVM Kinnisvara juhatuse liige ja maakler Ingmar Saksing

Juba järgmisel nädalal tõuseb käibemaks senise 22 protsendi pealt 24 protsendile. Kinnisvaras on see toonud nii aktiivse kevadsuve, et Ingmar Saksing on mõelnud, kuidas saaks kõike veel kiiremini ära teha: tehniliselt saaks ju kaugtõestamise kaudu ka kahte tehingut samal ajal kinnitada, kui erinevatest seadmetest sisse logida, teoretiseeris ta.

Tallinna uueks linnapeaks võib saada Urmas Sõõrumaa

Äripäev kirjutas sel nädalal, et pealtnäha mõne miljoni euro pärast üles kistud tüli Tallinna linnavalitsuses hakkas jõudma oma kulminatsiooni . Reformierakond leidis, et nende õigustatud ootusi lasteaia kohatasu kaotamisele on petetud. Partnerid sotside, Eesti 200 ja Isamaa ridades pidasid seda lihtsalt näitemänguks ja suitsukatteks tavapärase võimuhaaramise eel.

Äripäev sedastas juhtkirjas, et selline asjade käik näitab, kuidas Reformierakond ei pea oma valijast lugu.

Juba varem tõstatati meedias ka küsimus laia haardega ettevõtja Sõõrumaa võimalikust huvide konfliktist linnapeana. Sõõrumaa ütles hiljem peetud pressikonverentsil, et taandab end oma kõikide ettevõtete juhtivatelt ametikohtadelt ja plaanib palgata järelevalve nõukogu. “Kui võimalik, siis palkan Jevgeni Ossinovski,” lausus ta.

“Ma luban, et ma taandan ennast kõigist otsustest, millel on vähegi selline lõhn, et see võib olla mulle ka kasulik,” ütles Urmas Sõõrumaa hiljem intervjuus. “Aga ma ütlen siinkohal, et ma võin pea peal seista ja mõni inimene arvab, et see on mulle kahjulik, mõni arvab, et on kasulik.”

Kinnisvaraarendaja Metro Capitali juht Ain Kivisaar seda ohtu, et konkurent hakkab linnapeana enda äridele kasulikke otsuseid tegema, ei näe. “Ma pigem kahtlustaks, et tal muutub üldse äri tegemine linnaga äärmiselt keeruliseks. Pigem see piirab ka võimalusi, kuna ta on nüüd nii avalikkuse kui ka regulaatorite väga tiheda järelevalve all. Ma arvan, et see pigem teeb talle äris karuteene, mitte head,” rääkis Kivisaar.

Nädala lõpus saatis Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Pärtel-Peeter Pere erakonna siselistile kirja, kus muu hulgas märgib, et kui partei soovib Tallinnas võimule jääda ja oma valimislubadused ellu viia, on koostöö Keskerakonnaga paratamatu.

