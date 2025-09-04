Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,07%295,56
  • OMX Riga−0,05%920,48
  • OMX Tallinn−0,04%2 006,57
  • OMX Vilnius1,11%1 239,55
  • S&P 5000,51%6 448,26
  • DOW 30−0,05%45 271,23
  • Nasdaq 1,02%21 497,73
  • FTSE 1000,04%9 181,44
  • Nikkei 2251,53%42 580,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,69
  • OMX Baltic0,07%295,56
  • OMX Riga−0,05%920,48
  • OMX Tallinn−0,04%2 006,57
  • OMX Vilnius1,11%1 239,55
  • S&P 5000,51%6 448,26
  • DOW 30−0,05%45 271,23
  • Nasdaq 1,02%21 497,73
  • FTSE 1000,04%9 181,44
  • Nikkei 2251,53%42 580,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,69
  • 04.09.25, 11:20

Elektri hind oli augustis nelja aasta madalaim

Võrreldes juulikuu ülimadalate hindadega tõusis elektri hind augustis kahekordseks, ent viimaste aastate võrdluses oli tegemist rekordmadala hinnaga augustikuuga, selgub Eesti Energia analüütiku Karl Joosep Randveeri turuülevaatest.
Hoolimata suvistest oludest andis tuuleenergia märkimisväärse osa augustikuu toodangust.
  • Hoolimata suvistest oludest andis tuuleenergia märkimisväärse osa augustikuu toodangust.
  • Foto: Andras Kralla
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 03.09.25, 15:21
Ligi: odav elekter ei saa olla peamine eesmärk
Elektri ja selle võrkude eest peaks maksma energiatarbija, investeerida tuleb rohkem ja elektri hind lõpptarbijale ei saa olla peamine argument, ütles rahandusminister Jürgen Ligi.
Uudised
  • 04.07.25, 16:41
Uus löök päikesepaneelide omanikele võib saada saatuslikuks. “See on labane ahnus”
Hiljuti teatas suurim elektrienergia ostja väikestele tootjatele ebameeldiva uudise – alates augustist võtab Eesti Energia iga nende müüdud kilovatt-tunni pealt kümme korda suurema marginaali. Seega võib päikesepaneelide park mõne jaoks muutuda kahjumlikuks ettevõtmiseks.
Uudised
  • 18.06.25, 17:36
Anija vallas alustas tööd tohutu päikesepark
Täna alustas Harjumaal Pihlaka külas tööd KC Energy pea 53megavatine päikesepark.
Uudised
  • 16.07.25, 13:55
Värske tuulepargi-tüli: kohalikud ajasid Eesti ühel suurimal roheäril harja punaseks
Värskes tuulepargi-tülis Haljala vallas on teravalt sõna võtnud taastuvenergia arendaja Sunly Wind: üksnes see, et osale kohalikele mõte ei meeldi, pole põhjus kogu asi seisma panna.
  • ST
Sisuturundus
  • 03.09.25, 15:20
Kohaliku tootja Rõngu Pagari äri edeneb kodumaise Coop Panga toel
Eesti üks armastatuim pereettevõte Rõngu Pagar võttis ligi aasta tagasi ette pangavahetuse ning kasutab nüüd igapäevaselt kodumaise Coop Panga teenuseid. Nad on üks enam kui 20 000 Coop Panga ärikliendist, kes viivad elu edasi igas Eestimaa paigas.

Hetkel kuum

Kui Ain Hanschmidti (vasakul) juhitud Infortar jõudis börsile 2023. aasta lõpus, siis Heiti Hääle suuromanduses Alexela veel ootab oma aega.
Börsiuudised
  • 03.09.25, 06:00
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks
Kinnisvaraärimees Heiti Salumets pakkus ühel oksjonil kinnistu eest ulmeliselt suure hinna, millest ta hiljem taganes. Seetõttu sai ta kaela hiigelnõude.
Uudised
  • 03.09.25, 17:30
Kinnisvaraärimees pääses 800 000 euro suurusest nõudest: kohus nägi skeemi läbi
Välisaktsiate edetabelis troonib Taani ravimitootja Novo Nordisk.
Börsiuudised
  • 02.09.25, 17:52
Eesti investorite augustikuu tehingud: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Ekaterina ja Jevgenia igatsesid maitsvat kohvi ja hommikusööke, seepärast tegidki nad Narva esimese hommikusöögikohviku.
Uudised
  • 02.09.25, 18:30
Kaks jäärapäist sõbrannat kolisid väikelinna ja asutasid hommikusöögikohviku
Eesti Energia müüs 2017. aastal maha 55% oma 65% suurusest osalusest Jordaania põlevkiviprojektis.
Börsiuudised
  • 03.09.25, 17:38
Eesti Energia sai 7 miljonit dollarit erakorralist dividendi Jordaaniast
Milrem saadab Ukrainasse rekordilise arvu roomiksõidukeid, kuid jättis täpsustamata, millise Euroopa Liidu liikmesriik need kinni maksab.
Uudised
  • 03.09.25, 13:31
Milrem teatas rekordilisest tarnest Ukrainasse
Veho ASi juht Keijo Kaasik.
Saated
  • 03.09.25, 08:46
Sõidukite edasimüüja automaksu kaotamisest: avalik debatt on turuosaliste suhtes vastutustundetu
Rõngu Pagari eestvedajad Kristel ja Jaanus Peri vastvalminud tootmishoone katusel ettevõtte kiire arengu üle rõõmu tundmas. Foto: Fred Sprenk
  • ST
Sisuturundus
  • 03.09.25, 15:20
Kohaliku tootja Rõngu Pagari äri edeneb kodumaise Coop Panga toel
Margus Rink rääkis intervjuus, kuidas tal on viimasel aastal tekkinud kahtlus, kas ta KOVi valimistel hääletab selle erakonna poolt, kelle poolt on ta viimased 30 aastat hääletanud.
Margus Rink: nii odavalt kui investor Toomas ma Coopi aktsiaid küll ei müü
Mart Raamat esinemas transpordikütuste aastakonverentsil 2024.
Mart Raamat: rohe- ja rahatormi eel valitseb ärev vaikus
TextMagic müüb paar aastat tagasi ostetud platvormi Voog kahjumiga Erplyle
TextMagic müüb paar aastat tagasi ostetud platvormi Voog kahjumiga Erplyle
Margus Rink rääkis intervjuus, kuidas tal on viimasel aastal tekkinud kahtlus, kas ta KOVi valimistel hääletab selle erakonna poolt, kelle poolt on ta viimased 30 aastat hääletanud.
Margus Rink: nii odavalt kui investor Toomas ma Coopi aktsiaid küll ei müü
Kinnisvaraärimees Heiti Salumets pakkus ühel oksjonil kinnistu eest ulmeliselt suure hinna, millest ta hiljem taganes. Seetõttu sai ta kaela hiigelnõude.
Kinnisvaraärimees pääses 800 000 euro suurusest nõudest: kohus nägi skeemi läbi
Enam pole kahtlustki – suur kaitseraha nõuab paremat kontrolli
Enam pole kahtlustki – suur kaitseraha nõuab paremat kontrolli
Tartus asuva Lumo autopoe omaniku Martin Kerge sõnul on PROOV-numbrite piirang pannud kasutatud autode müüjad pärast automaksu kehtestamist keerulisse olukorda ja ta on mõelnud äritegevuse lõpetamise peale.
Kasutatud autode müüjad sattusid plindrisse. “Tegelikult on üsna kole aeg”
Elering peab tagama juhitavate võimsuste olemasolu võrgus, ütles energeetikaminister Andres Sutt.
Sutt paneb Eleringi vastutama elektri hinna eest
Lepingule annavad allkirja (vasakult) Hanwha Aerospace’i maapealsete süsteemide äridivisjoni juht Kim Dong-hyun, Nortali kaitsevaldkonna ärijuht Peeter Smitt ja SensusQ kaasasutaja Villiko Nurmoja.
Nortal ja SensusQ hakkavad tööle koos Lõuna-Korea kaitsetööstusega
Rõngu Pagari eestvedajad Kristel ja Jaanus Peri vastvalminud tootmishoone katusel ettevõtte kiire arengu üle rõõmu tundmas. Foto: Fred Sprenk
  • ST
Kohaliku tootja Rõngu Pagari äri edeneb kodumaise Coop Panga toel
Novaturas alustab läbirääkimisi suurinvestoriga uuesti.
Novaturase suurtehing Türgi investoriga peatati, läbirääkimised algavad uuesti
Tehnoloogiaaktsiad toetasid turge pärast kohtuniku otsust mitte sundida Google’it loobuma oma Chrome’i brauserist.
Tehnoloogiaralli toetas Nasdaqi ja S&P 500 indeksi tõusu
West Texas Intermediate’i (WTI) toornafta hind langes 2,6%.
Nafta hind vajus OPEC+ plaanide kartuses
Eesti Energia müüs 2017. aastal maha 55% oma 65% suurusest osalusest Jordaania põlevkiviprojektis.
Eesti Energia sai 7 miljonit dollarit erakorralist dividendi Jordaaniast
Augustis pidin leppima portfelli langusega.
Microsoft ja Nvidia vedasid augustis portfelli miinusesse, Apple päästis päeva
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Olukorras, kus euriborile enam olulist langust ei prognoosita, muutub euribori fikseerimine atraktiivsemaks võimaluseks. Eelkõige tasuks seda näha kui kindlustust, märgivad eksperdid.
Euribor ähvardab taas tõusta. Kas fikseerida või mitte?
Statistikamet avaldas eelmisel nädalal vigased palgaandmed, kui teatas, et keskmine palk hüppas 13,8%. Parandatud teatest selgub, et kasv oli rohkem kui kaks korda väiksem.
Viga parandatud: keskmine palk kasvas arvatust kaks korda vähem
Mõned aastad tagasi pelletiäri Graanul Investi suurosaluse ära ostnud Apollo Global Management läks New Yorgis börsile 2011. aastal.
Graanul Investi omaniku suur kohtuvaidlus USAs heidab valgust Wall Streeti telgitagustesse
Parroti interjöör.
Vanalinna prominentse minevikuga baar sulgeb uksed
Rootsi investor ja raamatute autor Marcus Hernhag börsil hooajalisi mõjusid väga ei vaata, kuid siiski võib sügis tema hinnangul olla talvest veidi ebastabiilsem.
„See on tulevane dividenditäht“ – Rootsi investor avalikustab oma värskeimad ideed
Investor ja endine ajakirja Investor peatoimetaja Anu Lill.
Balil elav noor pensionär: paljud inimesed on finantsvabad, ilma et nad seda teaksid

Podcastid

Igor Rõtovi portfellis on üks aktsia, mis kripeldab
Hommikuprogramm
Igor Rõtovi portfellis on üks aktsia, mis kripeldab
00:00
Investor selgitab, mida teha Tallinki aktsiaga ja kuidas suhtuda New Yorgi börsi
Hommikuprogramm
Investor selgitab, mida teha Tallinki aktsiaga ja kuidas suhtuda New Yorgi börsi
00:00
Paavo Nõgene jääb Tallinki suvega rahule. "Kaunis hästi läks"
Hommikuprogramm
Paavo Nõgene jääb Tallinki suvega rahule. "Kaunis hästi läks"
Lenno Uusküla majanduse hetkeseisust: madalseis jätkub
Hommikuprogramm
Lenno Uusküla majanduse hetkeseisust: madalseis jätkub
Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles
Investor Toomase tund
Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles
Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
Töö ja palk
Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
04.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
(09.09.2025, 10.09.2025, 23.09.2025, 07.10.2025, 28.10.2025) Finantsteadmiste kool juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Finantsteadmiste kool juhtidele
40 akadeemilist tundi
11.09.2025 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Exceli baaskoolitus
IT Koolitus
Exceli baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Börsikauplemisega alustamine
Äripäeva Akadeemia
Börsikauplemisega alustamine
8 akadeemilist tundi
16.09.-17.09.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
18 akadeemilist tundi
18.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
25.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 03.09.25, 17:30
Kinnisvaraärimees pääses 800 000 euro suurusest nõudest: kohus nägi skeemi läbi
2
Börsiuudised
  • 03.09.25, 06:00
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks
3
Uudised
  • 03.09.25, 13:31
Milrem teatas rekordilisest tarnest Ukrainasse
4
Uudised
  • 02.09.25, 18:30
Kaks jäärapäist sõbrannat kolisid väikelinna ja asutasid hommikusöögikohviku
5
Börsiuudised
  • 01.09.25, 13:47
Ameerika suurpangad ennustavad Euroopa aktsiaturule aasta lõpus tugevat kasvu
6
Börsiuudised
  • 03.09.25, 17:38
Eesti Energia sai 7 miljonit dollarit erakorralist dividendi Jordaaniast

Viimased uudised

Uudised
  • 04.09.25, 11:20
Elektri hind oli augustis nelja aasta madalaim
Saated
  • 04.09.25, 11:14
Margus Rink: nii odavalt kui investor Toomas ma Coopi aktsiaid küll ei müü
Uudised
  • 04.09.25, 11:11
Kohus taandas Danske kriminaalasja uurimiselt rahvakohtuniku
Börsiuudised
  • 04.09.25, 11:01
Kuidas leida oma väärtpaberikonto number ja võita maksudes
Võlakirjade ostjatel kasulik teada
Arvamused
  • 04.09.25, 10:30
Mart Raamat: rohe- ja rahatormi eel valitseb ärev vaikus
Uudised
  • 04.09.25, 10:22
Sutt paneb Eleringi vastutama elektri hinna eest
Uudised
  • 04.09.25, 10:11
Nortal ja SensusQ hakkavad tööle koos Lõuna-Korea kaitsetööstusega
Börsiuudised
  • 04.09.25, 09:12
Novaturase suurtehing Türgi investoriga peatati, läbirääkimised algavad uuesti
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025