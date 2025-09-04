Elektri hind oli augustis nelja aasta madalaim

Võrreldes juulikuu ülimadalate hindadega tõusis elektri hind augustis kahekordseks, ent viimaste aastate võrdluses oli tegemist rekordmadala hinnaga augustikuuga, selgub Eesti Energia analüütiku Karl Joosep Randveeri turuülevaatest.
Hiljuti teatas suurim elektrienergia ostja väikestele tootjatele ebameeldiva uudise – alates augustist võtab Eesti Energia iga nende müüdud kilovatt-tunni pealt kümme korda suurema marginaali. Seega võib päikesepaneelide park mõne jaoks muutuda kahjumlikuks ettevõtmiseks.
Eesti üks armastatuim pereettevõte Rõngu Pagar võttis ligi aasta tagasi ette pangavahetuse ning kasutab nüüd igapäevaselt kodumaise Coop Panga teenuseid. Nad on üks enam kui 20 000 Coop Panga ärikliendist, kes viivad elu edasi igas Eestimaa paigas.