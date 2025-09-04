Raadiohommikus: hinnasõda kütuseturul ja plahvatuslikud aktsiaideed

Äripäeva raadio hommikuprogramm võtab vaatluse alla tanklates toimunud suure hinnalanguse ning heidab pilgu ka kiiresti kerkivatele aktsiatele.
- Foto: Andras Kralla
Terminali tanklaketi juhatuse liige Alan Vaht avab oluliselt langenud kütusehinna tagamaid ning prognoosib, mis võib bensiini hinnaga edasi saada.
Swedbanki vanemmaakler Meelis Maasik räägib plahvatuslikest aktsiaideedest ning kuidas ta ise riskantsetele aktsiatele panustab. Helistame ka digi- ja meediapädevuste koolitaja ning infovastupidavuse doktorandile, kellega räägime sellest, kui palju peaks koolides piirama nutitelefonide kasutamist.
Äripäeva ajakirjanik Mari Mets räägib Tallinna kaasavast eelarvest, kus mitmed projektid on jäänud venima või tegemata.
Hommikuprogrammi veavad Kaspar Viira ja Ken Rohelaan.
Saatepäev jätkub nelja saatega:
11.00 - 12.00 “Äripäev eetris”.
Valitsus jagab eelarves maid ja puid ning 800 miljonit eurot, kaitseministeerium samal ajal ei suuda audiitoritele näidata, kuhu varasemate aastate sajad miljonid on kadunud. Tööstusel läheb hästi, elektri hind on all, aga elektrisüsteemi tuleb tuleviku tarbeks investeerida miljardeid eurosid. Neil ja teistel emotsioone hoidvatel teemadel arutlevad ajakirjanikud saates “Äripäev eetris”.
13.00 - 14.00 “Läbilöök”.
Saates on külas stilist ja disainer Karolin Kuusik. Räägime temaga mässudest, mida ta on korraldanud riiete läbi. Räägime, kui hästi või halvasti käivad riides eestlased, kuidas riietuvad jõukad eestlased ja mis rolli võivad karjääri kujunemisel mängida riided. Ühtlasi räägime, miks toovad kallid asjad inimestes välja halvima poole. Saatejuht on Eget Velleste.
15.00 - 16.00 “Tervisetark”.
Saates räägime atoopilisest dermatiidist. Külas on Põhja-Eesti Regionaalhaigla naha- ja suguhaiguste keskuse juhataja nahaarst Maigi Eisen, kes jagab atoopilist dermatiiti põdevatele patsientidele teadmisi ja praktilisi soovitusi. Eisen ütleb, et atoopiline dermatiit ei kimbuta üksnes lapsi, vaid see on levinud diagnoos ka täiskasvanute seas. Räägime, kuidas mõjutab haigus elukvaliteeti – und, töövõimet ja enesehinnangut. Saadet juhib Meditsiiniuudiste toimetaja Violetta Riidas.
17.00 - 18.00 “Äripäeva arvamusliider”.
Lõppeval nädalal on Pekingi kohtumisest ajendatuna räägitud Venemaa, Hiina ja India võimalikust koostööst. Kaitseuuringute keskuse nooremteaduri Toomas Hansoga räägime, kas kujunemas on uus kurjusetelg. Küsime, milline on selliste koostööde võimalik majanduslik, globaalpoliitiline ja sõjanduslik mõju. Arutame, kes võiks Hiina-Venemaa-India võimalikust koostööst kõige rohkem võita ning milline peaks olema selles valguses USA ja Euroopa koostöö ja mida võiks ja peaks tegema uues olukorras NATO senisest enam.
Riigikontrolli auditis leiti, et kaitseministeeriumi valitsemisala asutused ei käi hüpetega kasvavast kaitse-eelarvest üle – suuri summasid kantakse üle ekslikult, dokumendid on puudulikud või ei õnnestu neid kätte saada jne. Veidi hiljem selgus, et ka riigikogu riigikaitsekomisjon haistis sarnaseid probleeme. Sellest kõigest vestleme riigikaitsekomisjoni reservkolonelist liikme, Eesti 200 poliitiku Peeter Taliga.
Reede õhtul kohtub Eesti jalgpallikoondis MM-valikturniiri raames Itaaliaga. Võistluse eel räägime 30 aastat tagasi Eesti koondise eest Itaaliale värava löönud Martin Reimiga.
Saate tegid Karl-Eduard Salumäe, Neeme Korv, Lauri Leet ja Eget Velleste.
Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
