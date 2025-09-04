Kohvimüüja hinnatõusust: me maksame igale müüdud kohvipakile peale

Coffee People omanik ja tegevjuht Annar Alas loodab, et kõrgema hinnaga ostetud konteinerid kannatavad nad ära ning järgmised lepingud teevad juba soodsama hinnaga, kui saak on parem.
Foto: AFP / Scanpix
Alas ütles, et nad ei näe võimalust hindu rohkem tõsta. "Seetõttu oleme võtnud selle nii-öelda marginaali kao enda makku. Iga pakk kohvi, mis sa meilt ostad, siis me maksame sulle peale. Head joomist," sõnas Alas.
“Inimesed oskavad täna juba poest veini valida, aga kohvi ostetakse täitsa suvaliselt,” arvab röstikoja The Brick Coffee asutaja Henry Politanov. Samas nendivad tema partnerid Jan Kulbin ja Märten Kuusemets, et nende väikese ettevõtte eesmärk ongi seda teadlikkust tekitada, et kohvil ja kohvil on vahe.
Kahe naise sõbrad pidasid nende väikelinna kolimist veidraks ideeks, rääkimata seal kohviku avamisest. Kuid sõbrannad – mõlemad horoskoobi järgi Jäärad – jäid endale kindlaks ja tegid selle ikkagi ära.
Eesti üks armastatuim pereettevõte Rõngu Pagar võttis ligi aasta tagasi ette pangavahetuse ning kasutab nüüd igapäevaselt kodumaise Coop Panga teenuseid. Nad on üks enam kui 20 000 Coop Panga ärikliendist, kes viivad elu edasi igas Eestimaa paigas.