Tagasi 04.09.25, 13:51 Kohvimüüja hinnatõusust: me maksame igale müüdud kohvipakile peale Kohvi hind on maailmaturul juba mõnda aega tõusuteel olnud, aga Coffee People on hindu tõstnud 10%, rääkis omanik ja tegevjuht Annar Alas.

Coffee People omanik ja tegevjuht Annar Alas loodab, et kõrgema hinnaga ostetud konteinerid kannatavad nad ära ning järgmised lepingud teevad juba soodsama hinnaga, kui saak on parem.

Foto: AFP / Scanpix

Alas ütles, et nad ei näe võimalust hindu rohkem tõsta. "Seetõttu oleme võtnud selle nii-öelda marginaali kao enda makku. Iga pakk kohvi, mis sa meilt ostad, siis me maksame sulle peale. Head joomist," sõnas Alas.