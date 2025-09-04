Tagasi 04.09.25, 16:50 Kohus tühistas Nursipalu harjutusvälja laiendamise Tallinna halduskohus rahuldas täna 81 eraisiku, kahe äriühingu ja kahe keskkonnaorganisatsiooni kaebuse ning tühistas valitsuse otsused, millega otsustati Nursipalu harjutusvälja laiendada.

Ühtlasi leidis kohus, et valitsus on ebapiisavalt tähelepanu pööranud harjutusvälja müraprobleemile.

Foto: Liis Treimann

Vaidlustatud valitsuse otsused olid antud relvaseaduses, mis võimaldab valitsusel kaitseväe ja kaitseliidu harjutusvälja asutamise või laiendamise otsustada vastutava ministri ettepanekul ja ohuhinnangu alusel, jättes kohaldamata planeerimisseaduse juhul, kui harjutusvälja rajamise või laiendamise ainus eesmärk on riigikaitse tagamine ning planeerimismenetluse viivitus suurendaks ohtu riigikaitsele, selgitati halduskohtust.