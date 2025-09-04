Kohus tühistas Nursipalu harjutusvälja laiendamise

Ühtlasi leidis kohus, et valitsus on ebapiisavalt tähelepanu pööranud harjutusvälja müraprobleemile.
Foto: Liis Treimann
Vaidlustatud valitsuse otsused olid antud relvaseaduses, mis võimaldab valitsusel kaitseväe ja kaitseliidu harjutusvälja asutamise või laiendamise otsustada vastutava ministri ettepanekul ja ohuhinnangu alusel, jättes kohaldamata planeerimisseaduse juhul, kui harjutusvälja rajamise või laiendamise ainus eesmärk on riigikaitse tagamine ning planeerimismenetluse viivitus suurendaks ohtu riigikaitsele, selgitati halduskohtust.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Naabrid kahelt poolt juba läinud, et teha ruumi Nursipalu harjutusvälja laienemisele, veab Jaan Post omagi majast minema 35 aastaga kogunenud kraami, ainult et öösiti tühjendavad elamut veel kiiremini vargad.
President Kersti Kaljulaid ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson arutlevad, kuidas Euroopa ja Eesti saavad tagada energiajulgeoleku olukorras, kus Venemaa kasutab fossiilkütuseid relvana.