Gustav Kotkas: tähelepanu, Skandinaavias on ärkamisaeg!
Globaalsed pinged lausa lükkavad Skandinaavia, aga ka Saksa ja muu Euroopa kliente meie poole, kui ainult oskame võimalust ära kasutada, kirjutab Eesti Masinatööstuse Liidu ekspordivaldkonna juht Gustav Kotkas.
Vähenenud hõive ja kohati langenud ekspordimahud jätavad Eesti tööstusest vale mulje, sest samal ajal tekivad ja laienevad suurt lisandväärtust loovad uue põlvkonna tööstusettevõtted, selgitab Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht Andri Haran.
Eesti käekäiku väga otseselt puudutava Soome majanduslangus ei ole katastroofiline ning kui üle lahe suudetakse olulistes küsimustes kurssi hoida, siis võib järgmisel kümnendil rääkida taas eduloost, kirjutab SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori praktikant Marcos Mõrd.
Tööstuse digitaliseerimine on Eesti jõukuse võti – kuid pilt eesliinilt viitab, et toetuseks saadud kümnete miljonite eurodega on hiljuti kahjuks taas pigem kinnistatud lihtsa alltöövõtja rolli, kirjutab Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht Andri Haran.
President Kersti Kaljulaid ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson arutlevad, kuidas Euroopa ja Eesti saavad tagada energiajulgeoleku olukorras, kus Venemaa kasutab fossiilkütuseid relvana.