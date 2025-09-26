Microsoft katkestas Iisraeli luurele massjälituse eest ligipääsu pilveteenustele

Microsoft on lõpetanud Iisraeli sõjaväe eliitluureüksuse Unit 8200 ligipääsu oma tehnoloogiale, mida kasutati massilise seiresüsteemi haldamiseks Palestiina elanike jälgimiseks.
- Microsofti juht Satya Nadella väitis, et ei teadnud Iisraeli sõjaväeluure kavatsustest, tema kohtumised Iisraeli luure juhtkonnaga näitavad vastupidist.
- Foto: AP/Scanpix
Guardian paljastas, et süsteem kogus iga päev miljoneid telefonikõnesid Gazast ja Läänekaldalt ning salvestas need Microsofti pilveteenuses Azure. Microsoft leidis, et selline tegevus rikkus ettevõtte teenusetingimusi, mistõttu peatati üksuse juurdepääs pilvesalvestusele ja tehisintellekti teenustele.
