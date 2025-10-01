Äripäev
  • OMX Baltic0,15%289,77
  • OMX Riga−0,42%907,84
  • OMX Tallinn0,69%1 923,41
  • OMX Vilnius−0,08%1 236,29
  • S&P 5000,41%6 688,46
  • DOW 300,18%46 397,89
  • Nasdaq 0,3%22 660,01
  • FTSE 1000,54%9 350,43
  • Nikkei 225−0,85%44 550,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%96,85
  01.10.25, 09:38

Eesti Energia liidab Enefit Greeni endaga

Tallinna börsil kord debüüdi teinud taastuvenergiaäri Enefit Green liidetakse riigifirma energiakaubanduse ja jaeäriga.
Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko
  • Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko
  • Foto: Liis Treimann
“Kiiresti muutuval energiaturul saavad edukad olla vaid tugevad energiaettevõtted, kus tootmise ja müügi portfellid on ühendatud,“ ütles Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko teate vahendusel.
