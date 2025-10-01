Eesti Energia liidab Enefit Greeni endaga

ST Sisuturundus 30.09.25, 11:16

Investeeringud tulevad Eestisse vaid siis, kui roheenergeetika on korras. “Me võistleme 30 sadamaga Läänemerel, innovatsioon ja keskkonnasõbralikkus loovad eelise,” rääkis Tallinna Sadama juht Äripäeva raadio saates “Juhtides tulevikku”.