Eesti Energia liidab Enefit Greeni endaga

Endise börsifirma juhi kõrval on Enefit Greeni aktsiatega siseteabe toel kauplemise kahtlustuse saanud ka üks Eesti Energia osakonnajuhataja. Siseteabe avaldamises kahtlustab politsei Enefit Wind Purtse nõukokku kuulunud Liis Pilbast.
Hiljuti börsilt lahkunud Enefit Greeni ja Jaapani Sumitomo Corporationi koostöö Liivi lahe meretuulepargi arendamisel jäi katki, sest valitsuse poliitika muutus. Seisma pannakse ka pargi edasine arendamine.
Investeeringud tulevad Eestisse vaid siis, kui roheenergeetika on korras. “Me võistleme 30 sadamaga Läänemerel, innovatsioon ja keskkonnasõbralikkus loovad eelise,” rääkis Tallinna Sadama juht Äripäeva raadio saates “Juhtides tulevikku”.