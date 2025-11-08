08.11.25, 13:00 Äripäeva arvamusliider: ühiskondlik arutelu peab olema ka elitaarne Novembrikuu esimese saatega läks „Äripäeva arvamusliider“ omaenda saatepealkirja sügavusse ja püüdis aru saada, kuidas kujuneb lõpuks välja see, mille me ühiskonnas üldse suure kella külge paneme.

Indrek Lepik on kõige muu kõrval vedanud “Äripäeva arvamulsiidri” saadet ligi kaks aastat.

Saate autorid Neeme Korv, Karl-Eduard Salumäe ja Indrek Lepik arutlesid, miks kõlavad nädalast nädalasse arvamusruumist vastu eeskätt mehised ja keskealised hääled — ning miks selles keegi otseselt süüdi pole — ja kui tihti sõltub avalik arutelu üksnes sellest, kui karismaatilised on mõne seisukoha kaitsjad.

Lõpuks sai selgeks seegi, miks suikub arvamusliidri saade pärast kaht eetriaastat talveunne, et sealt uuel aastal juba värskemana tõusta.