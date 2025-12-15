Raadiohommikus: ärevil ettevõtjad ja LHV tulemused

10.00 – 11.00 “Kaupmehe eduvalem”. Saade uurib, kuidas hulgimüüja aitab tootjal ja jaemüüjal kasvada. Külas on Saade uurib, kuidas hulgimüüja aitab tootjal ja jaemüüjal kasvada. Külas on Kodupaber i ehk ARENi müügidirektor Katrin Riisalu, kes selgitab distribuutori rolli, väljakutseid ja edu võtmetegureid. Räägime sortimendi juhtimisest, tarnekindlusest, hinnastamisest ja kampaaniate mõjust.

11.00 – 12.00 “Investor Toomase tund”. Paneeldiskussioonis analüüsivad investor Paavo Siimann, Lightyeari kaasasutaja Paneeldiskussioonis analüüsivad investor Paavo Siimann, Lightyeari kaasasutaja Martin Sokk ja Äripäeva ajakirjanik Jaan Martin Raik möödunud aastat ning seavad sihikud aastale 2026.

Saate keskmes on arutelu tehisintellekti tegeliku potentsiaali üle. Arutatakse, kas ettevõtted suudavad tehisintellekti päriselt efektiivsuse tõstmiseks tööle panna või on tegu vaid haibiga ning kas kaitsetööstuse aktsiatesse on kasum juba sisse hinnatud või pakuvad pikaajalised lepingud veel tõusuruumi.

Paneeldiskussioon on salvestatud Investor Toomase Investeerimisklubi 10. detsembril toimunud üritusel investeerimisplatvormi Lightyear kontoris.

12.00 – 13.00 “Müüdid B2B turunduses”. Saates võtame vaatluse alla levinud arusaama, justkui oleks aasta lõpp turunduses mõttetu ja vaikne periood.

Dentsu turundus- ja meediaagentuuri strateeg Anna Kuulmann ja Äripäeva tellimuste ja turunduse juht Siim-Sten Palm räägivad sellest, kuidas ärikliendid tegelikult detsembris käituvad, millal küpsevad otsused ning miks võib just see aeg olla turundajale strateegiliselt oluline.

Juttu tuleb ka sellest, millist sisu sel perioodil otsitakse ning kuidas hinnata turunduse mõju olukorras, kus müük ei avaldu kohe.