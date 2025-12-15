Raadiohommikus: ärevil ettevõtjad ja LHV tulemused

Teisipäevases hommikuprogrammis räägime ettevõtjaid vihastanud jäätmereformist, LHV tulemustest ja uue aasta plaanidest ning Berliini tippkohtumise järelmitest.
- Kai Realo selgitab hommikuprogrammis jäätmereformi tagamaid.
- Foto: Andras Kralla
Nendel teemadel arutleme Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu aseesimehe Kai Realo
, LHV juhi Mihkel Torim
i ja Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik
uga.
Hommikuprogrammi teevad Martin Teder
ja Ken Rohelaan
.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
Artikkel jätkub pärast reklaami
10.00 – 11.00 “Kaupmehe eduvalem”.
Saade uurib, kuidas hulgimüüja aitab tootjal ja jaemüüjal kasvada. Külas on Kodupaber
i ehk ARENi müügidirektor Katrin Riisalu, kes selgitab distribuutori rolli, väljakutseid ja edu võtmetegureid. Räägime sortimendi juhtimisest, tarnekindlusest, hinnastamisest ja kampaaniate mõjust.
11.00 – 12.00 “Investor Toomase tund”.
Paneeldiskussioonis analüüsivad investor Paavo Siimann, Lightyeari kaasasutaja Martin Sokk
ja Äripäeva ajakirjanik Jaan Martin Raik
möödunud aastat ning seavad sihikud aastale 2026.
Saate keskmes on arutelu tehisintellekti tegeliku potentsiaali üle. Arutatakse, kas ettevõtted suudavad tehisintellekti päriselt efektiivsuse tõstmiseks tööle panna või on tegu vaid haibiga ning kas kaitsetööstuse aktsiatesse on kasum juba sisse hinnatud või pakuvad pikaajalised lepingud veel tõusuruumi.
Paneeldiskussioon on salvestatud Investor Toomase Investeerimisklubi 10. detsembril toimunud üritusel investeerimisplatvormi Lightyear kontoris.
12.00 – 13.00 “Müüdid B2B turunduses”. Saates võtame vaatluse alla levinud arusaama, justkui oleks aasta lõpp turunduses mõttetu ja vaikne periood.
Dentsu turundus- ja meediaagentuuri strateeg Anna Kuulmann ja Äripäeva tellimuste ja turunduse juht Siim-Sten Palm
räägivad sellest, kuidas ärikliendid tegelikult detsembris käituvad, millal küpsevad otsused ning miks võib just see aeg olla turundajale strateegiliselt oluline.
Juttu tuleb ka sellest, millist sisu sel perioodil otsitakse ning kuidas hinnata turunduse mõju olukorras, kus müük ei avaldu kohe.
Hetkel kuum
“Luuletas mulle mingisuguse loo kokku”
Artikkel jätkub pärast reklaami
Saatejuht on Jana Tõkman.
13.00 – 14.00 “Cleantech”. Seekord räägime rohetehnoloogia arengutest Eestis. Külas on Eesti Rohetehnoloogia Liidu juht Kädi Ristkok, kes avab sektori peamisi suundumusi, investeerimiskliimat ja rohetehnoloogia seost julgeolekuga.
Saate teises pooles on stuudios Derivaat NH3 juhatuse esimees Erik Laidvee, kellega räägime roheammoniaagi ja vesiniku tootmisest ning Paldiski piloottehase plaanidest.
Saatejuht on Mart Valner.
15.00 – 16.00 “Võitjate põlvkonnad”.
Külas on Joosepi talu noorperemees Ranet Roositalu
. Räägime pereettevõtte kujunemisest ja igapäevastest otsustest talus, kus töötempo ja vastutus sõltuvad ilmast ja hooajast. Juttu tuleb maasikakasvatuse telgitagustest, pere rollijaotusest ning sellest, mida tähendab juhtida suurt hooajatööliste meeskonda.
Samuti peatume tänavusel keerulisel hooajal, mil paduvihmad hävitasid osa saagist, ning räägime, kuidas sellistes olukordades edasi minna. Saatejuht on Kristel Viitmann
.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit
.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!