Saudid taaskäivitasid kriitilise tähtsusega naftatoru

Nafta jätkas teisipäeva hommikul kallinemist, samal ajal püsis USA kümneaastase riigivõlakirja tootlus üle 5%. Lähis-Ida süvenevad tarneriskid suurendavad kartust, et kõrged energiahinnad annavad inflatsioonile uue hoo ja sunnivad keskpanku intresse veelgi tõstma.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.