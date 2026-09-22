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Saudid taaskäivitasid kriitilise tähtsusega naftatoru

Saudi Araabia pani uuesti tööle naftatoru, mis on pausil olnud alates 13. septembri rünnakust saati. Toornafta Brenti barreli hind jätkas langustrendi, kukkudes alla 100 dollari.
Saudi Araabia ida-läänesuunalise naftatoru taaskäivitus on oluline Punase mere ääres asuva naftaekspordi sõlmpunkti jaoks, sest sealtkaudu saaks tarneid jätkata nii Suessi kanali kaudu Vahemere suunal kui ka Bab el Mandebi väina kaudu India ookeani poole. Fotol on näha bensiinitooteid transportivat tankerit Suessi kanali lähistel.
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