Ettevõtlikud noored lähevad loodussõbralike filtritega uuele ringile

Tavaliselt sisaldavad õhufiltrid plastkiudu ja klaaskiudu, mis ei lagune. Eliise Lehtsaar ja tema mõttekaaslased usuvad, et konkurentsivõimelisi filtreid saab valmistada ka samblikust ja lambavillast.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas jõudis Eliise Lehtsaare õpilasfirma ideest uue ettevõtteni Voon ja miks varasem projekt vahepeal soikus;
- mille poolest võiks lambavillast ventilatsioonifilter ettevõtetele kasulik olla ning kuidas kommenteerib lahenduse potentsiaali Madis Vodja.
(2 punkti)