Poolteist miljonit varastanud pankrotihaldur pääses vanglast varem välja

"Niimoodi tundub lõpuks õige, et Veli Kraavi võttis raha"
Pankrotivara omastamises süüdistatava Veli Kraavi isikliku pankroti kohtuasjas püüab kolleegide ja kohtu teravat tähelepanu Veli Kraavi haldur Toomas Saarma, kes püüdis maha raputada isegi neid nõudeid, mille Kraavi ise on omaks võtnud.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.