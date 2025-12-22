Eesti ostab Lõuna-Koreast 250 miljoni eest raketiheitjaid

Sel nädalal võib selguda, mis ettevõte hakkab Põhja-Kiviõli kaitsetööstuspargis tootma suurekaliibrilist lahingumoona. Kevadel on riigil kosjas käinud aga kolm tuntud rahvusvaheliselt kaitsetööstusfirmat.
Eesti tarkvaraettevõtted Nortal ja SensusQ allkirjastasid Poola kaitsetööstusmessil vastastikuse mõistmise memorandumi Lõuna-Korea lennundus- ja kaitsetööstusettevõttega Hanwha Aerospace, et luua uus lahingujuhtimise süsteem.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.