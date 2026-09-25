Äripäev eetris Rail Balticu edasilükkamisest: kahju, väga kahju! Jälle hüppas riik alt ära
Varem välja käidud Rail Balticu valmimistähtaeg ei olnud pelgalt poliitiline lubadus, vaid selle põhjal tegid paljud omavalitsused planeeringuid ning ka ettevõtted arvestasid tähtajaga, sõnastasid ajakirjanikud nädalat kokku võtvas arvamussaates.
Wahlroos Capitali juhatuse esimees Björn Wahlroos hoiatas Äriplaan 2027 konverentsil kohe ettekande alguses kuulajaid, et tohutute sõnumitega esinejatesse tasub suhtuda ettevaatlikult. “Ärge oodake minult nüüd sõnumeid. Oodake ettekandelt loogikat ja mõistlikke argumente ning püüdke aru saada, mis toimub,“ ütles ta.
Huang: katastroofi ennustamine teeb ühiskonnale kahju
Nvidia juht Jensen Huang ei usu, et tehisintellekti areng viib meid paratamatult kontrolli kaotamise või massilise tööpuuduseni. Tema hinnangul põhineb suur osa AI ümber levivast hirmutamisest ennustustel, mille senine täpsus on olnud kehv.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.