Äripäeva möödunud aasta parim podcast. Rahakratt murdis tiivad. Diagnoos: närvivapustus

Investeerimisfestivali kinnisvaralaval rääkisid Ele-Riin Kullamäe Golovin ja Kristel Tandre, kuidas kasvatada üksikutest üürikorteritest miljoniportfell. Nende sõnul ei tasu laenu karta, sest just võimenduse toel hakkab portfell tihtipeale kiiremini kasvama.
Investeerimisfestivali keskmesse ei tõusnud tänavu mitte ainult suured võidud, vaid ka tehtud vead – investorid ja ettevõtjad rääkisid avameelselt rahakaotustest, valedest otsustest ja hetkedest, kus tuli õppida läbi ebaõnnestumise.
“Meie parim konkurentsieelis ja võiks öelda ka meie parim julgeoleku garantii on targad inimesed,” rääkis eelmise aasta 1. septembril eetris olnud “Kuuma tooli” saates tehnikateaduste doktor ja toonane Metroserti juht Aigar Vaigu.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.