Üürivõla eest tänavale tõstetud kohviku pidaja nõuab linnalt ise 100 000 eurot
Linn tõstis tuntud restoraniärimehe Sten-Erik Jantsoni Vabaduse väljaku ruumidest välja, sest ta pole ligi aasta üüri maksnud. Nüüd aga tegi ärimees käigu, millega nõuab hoopis ise linnalt sada tuhat eurot.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.