Raadiohommikus: ringreis Hiiumaal ja kolmas pensionisammas

Kell 9 lõpetame saare ringreisi Lavendlitalus, mis on aasta aega müügis olnud. Eestvedaja Taavi Liivandi räägib, miks on populaarne talu müügis, palju on ostuhuvilisi ja kuidas kavatsevad nad järgmisel aastal laieneda.

Hommikuprogrammi teevad ajakirjanikud Karmen Laur ja Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00 - 12.00 “Kuum tool”. Eetris on peaminister Kristen Michal. Aastalõpuintervjuus võtame kokku viimased 12 kuud ning vaatame tulevikku. Kas majanduses paistavad taastumise märgid? Milleks peab Eesti valmistuma praeguses geopoliitilises olukorras? Peatume ka võimuvõitlustel ning uurime, milliste kogemuste ja õppetundidega läheb peaminister vastu valimiste eelsele aastale.

Peaministrit intervjueerib Polina Volkova.

13.00 - 14.00 “Teeninduse teejuht”. Saates "Teeninduse teejuht" keskendume juhtimispraktikas igapäevasele, ent sageli alahinnatud tööriistale – tagasisidele. Kuidas muuta see pelgalt kohustuslikust formaalsusest tõeliseks dialoogiks, mis loob usaldust ja viib edasi?

Tagasiside teemal arutlevad stuudios juhtimiskoolitaja ja coach Ruti Einpalu ning Tele2 Eesti klienditoe tiimijuht Risto Kuuskla, kes jagavad kuulajatele nii teoreetilist vaatenurka kui ka praktilisi kogemusi. Saadet juhib Kaubandus.ee juht Maarit Kallas.

15.00 - 16.00 “Lavajutud”. Aasta lõpetame Eesti Panga vanemökonomisti ja Vabariigi Presidendi Majandusnõuniku Kaspar Oja ettekandega. Oja teeb ülevaate sellest, milline on ehitussektori ja majanduse väljavaade järgmiseks aastaks. Ettekanne on salvestatud tänavu novembris toimunud Ehituskonverentsil. Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

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