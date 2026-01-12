Merekaabli lõhkumises kahtlustatav laev eskorditakse Soomest välja

Riigiprokuratuur alustas 31. detsembri õhtul kriminaalmenetluse, et uurida kahe Eesti ja Soome vahelise sidekaabli kahjustusi. Koostöös Soome politseiga valmistutakse ühise rahvusvahelise uurimisrühma loomiseks ja keskkriminaalpolitsei uurijate Soome saatmiseks.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?