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Parkimise automatiseerimisel võidab see, kes teeb kliendi elu võimalikult lihtsaks

Ajal, mil tehnoloogia suudab rohkem, nõuame inimestelt endiselt liiga palju. Parkimissüsteemid on aastatega palju arenenud, aga kliendi vaatenurgast ei ole parkimine alati sama palju lihtsamaks läinud. Ikka leidub parklaid, kus tuleb sissesõidul peatuda, võtta pilet, hiljem meenutada, kuhu see sai pandud, otsida makseautomaati, sisestada sõiduki number või kontrollida, kas parkimine sai ikka õigesti alustatud ja lõpetatud. Kõik need lahendused on omal ajal tekkinud põhjusega ning paljudes kohtades on need ka täna täiesti õigustatud. Ühel hetkel tasub siiski küsida, miks peaks inimene endiselt ise tegema seda, mida tehnoloogia suudab tema eest juba usaldusväärselt ära teha.
Parkimise automatiseerimisel võidab see, kes teeb kliendi elu võimalikult lihtsaks
  • Foto: EuroPark Estonia OÜ
“Oleme alati rõhutanud, et inimene ei tule kaubanduskeskusesse, ärimajja, hotelli ega kinno parkimise pärast. Parkimine on lihtsalt üks osa teekonnast ja mida vähem peab sellele eraldi mõtlema, seda parem,” ütleb EuroPark Estonia OÜ tegevjuht Karol Kovanen. Kui süsteem suudab sõiduki numbrimärgi automaatselt tuvastada, fikseerida saabumise ja lahkumise, kontrollida parkimisõigust ning siduda selle makselahendusega, ei ole põhjust panna parkijat kogu protsessi ise käivitama.

Tõkkepuu ei ole alati lahendus

Tõkkepuu on parkimisega nii harjumuspäraselt seotud, et seda peetakse sageli justkui parkimismaja või kontrollitud parkimisala loomulikuks osaks. Paljudel objektidel on see endiselt väga hea ja ainuõige lahendus, kuid tõkkepuu ei peaks olema automaatselt parkla sünonüüm.
“Kui kümned või sajad sõidukid liiguvad hommikul või õhtul ühest sisse- või väljasõidust korraga läbi, piisab tegelikult väga vähesest, et tekiks järjekord – ühel ei tööta kaart, teisel on pilet kadunud, kolmandal ei avane miskipärast tõkkepuu ja ülejäänud ootavad tema taga. Sellises olukorras tasub küsida, mida see tõkkepuu seal päriselt teeb ja kas sama asja saaks teha ka ilma füüsilise tõkketa,” räägib Kovanen. Tänane numbrituvastus võimaldab parkimissessiooni alustada automaatselt hetkel, mil sõiduk parklasse siseneb, ning lõpetada selle samamoodi väljumisel. Parkija ei pea võtma piletit, avama äppi ega midagi eraldi registreerima.

Sõida sisse, tee oma asjad ära ja sõida välja – nii lihtne võikski olla

Just sellest põhimõttest lähtudes on EuroPark alates 2024. aastast koos Spinnistart OÜ-ga arendanud parkimislahendust Friida. Tegemist on free-flow ehk tõkkepuuvaba parkimislahendusega, kus kaamerad tuvastavad sõiduki nii sisse- kui ka väljasõidul ning parkimissessioon algab ja lõpeb automaatselt. Kui parklas on näiteks esimene tund või kaks tasuta, saab süsteem selle arvestada ilma, et parkija peaks tasuta aja saamiseks veel kuskil oma sõiduki numbrit registreerima.
“See kõlab lihtsa muudatusena, kuid kasutaja seisukohalt on vahe päris suur. Kui süsteem juba teab, millal sõiduk saabus, ei ole mingit põhjust paluda inimesel sama infot uuesti sisestada,” selgitab Kovanen.

Kümme korda kallim parkimissüsteem. Milleks?

Suurema parkimismaja traditsiooniline tõkkepuusüsteem võib tähendada 150 000–200 000 euro suurust investeeringut. Friida puhul on rusikareegel lihtne. Investeering on traditsioonilise tõkkepuusüsteemiga võrreldes kümme korda väiksem. Kümme korda! “Kui sama eesmärgi saab saavutada kordades väiksema investeeringuga, tekib õigustatud küsimus – miks maksta rohkem?” toob Kovanen välja.
Investeeringu kõrval tuleb muidugi arvestada ka süsteemi igapäevase haldamisega. Füüsilised tõkkepuud, piletiseadmed, lubade ja kaartide haldamine, tõrgete lahendamine ning seadmete hooldamine nõuavad pidevalt nii tööjõudu, aega kui ka raha. Traditsioonilise tõkkepuusüsteemiga võrreldes nõuab Friida lahenduse haldamine 50% vähem tööd, aega ja raha. See tähendab vähem käsitsi asjaajamist, väiksemat ajakulu ja madalamaid väljaminekuid.
Kui sama eesmärgi saab saavutada kordades väiksema investeeringuga, tekib õigustatud küsimus – miks maksta rohkem?
Karol Kovanen, EuroPark Estonia OÜ tegevjuht
Kümme korda väiksem investeering ja poole väiksemad halduskulud. Need numbrid annavad põhjust vaadata parkimissüsteemi valikut hoopis teise pilguga. “Küsimus ei ole enam ainult selles, kui palju parkimissüsteemi rajamine maksab, vaid ka selles, kui palju selle ülalpidamine maksab ja kui palju parkimisala lõpuks teenib,” tõdeb Kovanen.
  • Foto: EuroPark Estonia OÜ

Automaatne ei tohiks tähendada arusaamatut

Üks oluline küsimus tekib free-flow lahenduse puhul siiski kohe – kui piletit ei ole ja tõkkepuud samuti mitte, siis kuidas parkija teab, et süsteem teda üldse nägi?
“Siin ongi oluline, et tehnoloogia ei töötaks ainult kuskil taustal, vaid annaks inimesele õigel hetkel selge tagasiside. Friida lahenduses saab sisse- ja väljasõidu juures kasutada infoekraane, mis kuvavad tuvastatud registreerimisnumbri ning annavad parkijale kohe teada, kas tal on kehtiv parkimisõigus, kas rakendub tasuta parkimisaeg või kas enne lahkumist on vaja parkimise eest tasuda. Parkija ei pea ise mõistatama, kas kaamera nägi sõidukit või kas parkimine sai korrektselt lõpetatud, sest süsteem annab sellest kohe teada,” räägib Kovanen.
Sama loogika kehtib maksmise puhulgi. Ühele sobib parkimisäpp, teisele SMS, kolmas eelistab makseautomaati ja neljas tahab, et parkimine ning tasumine toimuksid võimalikult automaatselt. Pole väga mõistlik sundida kõiki inimesi ühe kindla lahenduse peale, kui erinevad makseviisid saab panna ühes süsteemis koos töötama. Friida võimaldab parkimise eest tasuda nii makseautomaadis, mobiiliga, parkimisrakenduses kui ka veebis ning soovi korral saab kasutaja lisada oma sõidukid ja makseviisid isiklikule kontole, et muuta järgmised parkimised veelgi mugavamaks,“ selgitab Kovanen.

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Aga ka kõige lihtsama süsteemi puhul võib juhtuda, et inimene unustab, kiirustab või jätab parkimise õigel ajal tasumata. Friida puhul ei tähenda tasumata parkimine kohe leppetrahvi, vaid parkijal on võimalik parkimise eest tasuda ka pärast parklast lahkumist, kuni 48 tunni jooksul. Kui tasu jääb ka selle aja jooksul maksmata, saab kliendile saata meeldetuletuse. “Mõte on väga lihtne – parkimisoperaatori eesmärk peaks eelkõige olema see, et parkimise eest saaks korrektselt tasutud, mitte see, et inimene võimalikult kiiresti eksimuse eest karistada saaks,” ütleb Kovanen.

Parkija näeb lihtsust, maaomanik näeb tervet süsteemi

Parkija jaoks tähendab Friida eelkõige lihtsat ja sujuvat parkimist, kuid sama oluline on see, kuidas parkimist igapäevaselt korraldatakse ja juhitakse.
Suuremate ärihoonete või -linnakute parklates kasutavad sama ala sageli nii töötajad, kliendid kui külalised ning nende parkimisvajadused on erinevad. Mõni vajab kohta terveks päevaks, teine vaid mõneks tunniks. Füüsiliste lubade, kaartide ja Exceli tabelitega saab seda kõike muidugi hallata, aga küsimus on, miks peaks seda tegema käsitsi, kui sama asja saab digitaalselt.
Süsteemi juurde kuuluv parkimise haldusportaal võimaldab hallata nii pika- kui ka lühiajalisi parkimisõigusi ning jagada neid paindlikult vastavalt erinevatele kasutajagruppidele. Vajadusel saab õigusi lisada, muuta või lõpetada ilma, et keegi peaks füüsilisi lubasid välja andma või tagasi korjama.
Sama oluline on ülevaade parkla kasutuse kohta. “Lihtne on öelda, et „hommikuti on see päris täis“, aga juhtimisotsuste tegemiseks on sellest vähe. Oluline on teada, millal parkla tegelikult täitub, kui kaua sõidukid seal keskmiselt seisavad, kui kiiresti kohad vabanevad, millised kasutajagrupid parkimiskohti kasutavad ning kui pikalt püsib parkla suure täituvusega enne, kui kohad taas vabanema hakkavad. Kui need andmed on olemas, ei pea hinnastamist, tasuta parkimise aega või kasutajate tingimusi muutma kõhutunde järgi, vaid saab vaadata päris kasutust ja hinnata ka seda, kas tehtud muudatus päriselt töötas,” räägib Kovanen.
  • Foto: EuroPark Estonia OÜ

Vähem parkimiskohti, rohkem kliente, suurem tootlus

Ärikinnisvara puhul ei ole parkla lihtsalt maja kõrval olev asfalt. Tegemist on väärtusliku pinnaga, millel on oma eesmärk, kulu ja sõltuvalt asukohast ka arvestatav tulupotentsiaal. Mida parem on ülevaade parkla tegelikust kasutusest, seda teadlikumalt saab juhtida nii parkimiskohtade kasutust kui ka nende tasuvust.
Üks võimalus on pool-parking ehk parkimiskohtade ühiskasutus. “Selle asemel et siduda iga koht jäigalt ühe ettevõtte või ühe sõiduki külge, saab parkimiskohti jagada kasutajate vahel vastavalt tegelikule vajadusele ja kasutusajale. Näiteks võib sama koht teenindada tööpäeval kontoritöötajat ning õhtul või nädalavahetusel teist parkijat. Nii ei pea iga kasutajarühma jaoks rajama eraldi alakasutatud kohti,” selgitab Kovanen.
Ülemiste Citys on seda põhimõtet edukalt rakendatud, võimaldades parkimismaja loaga kasutajatel valida mitme parkimismaja vahel ja kasutada olemasolevaid parkimiskohti paindlikumalt. Lisaks on kasutusele võetud ettevõtetevaheline parkimiskohtade reaalajas jagamine, mis võib EuroParki hinnangul vähendada parkimiskohtade vajadust ligikaudu 30% ning võimaldab sama parkimispinnaga teenindada rohkem kasutajaid.
Sellele lisandub dünaamilise hinnastamise võimalus, mis võimaldab parkimishindu kohandada vastavalt nõudlusele ja parkla täituvusele. Suurema nõudluse korral aitab hinnastamine suunata parkimiskohtade kasutust ja parandada nende kättesaadavust, samas kui vaiksematel aegadel võib soodsam hind tuua parklasse rohkem kliente. Seejuures peab hinnastamine olema parkijale selge ja ette teada. “Eesmärk ei ole lihtsalt kõrgemat hinda küsida, vaid juhtida nõudlust, kasutada olemasolevaid parkimiskohti võimalikult tõhusalt ning kasvatada parkimisala kogutootlust,” rõhutab Kovanen.
Oluline ei ole seega üksnes parkla täituvus, vaid ka see, kui palju teenib tegelikult iga parkimiskoht või ruutmeeter. Parkla kõrge täituvus ei tähenda tingimata, et selle kogu tulupotentsiaal on ära kasutatud. Kui parkimiskoht on pikaks ajaks ühele kasutajale reserveeritud, kuid seisab tegelikult suure osa ajast tühjana, jääb väärtuslik pind kasutamata. “Nutikas parkimiskorraldus võimaldab olemasolevaid kohti paindlikumalt kasutada, teenindada sama pinnaga rohkem kliente ning suurendada tootlust ühe parkimiskoha kohta. Seega ei ole küsimus alati selles, kuidas parkimiskohti juurde rajada, vaid kuidas olemasolevatest võimalikult palju välja võtta,” räägib Kovanen.
  • Foto: EuroPark Estonia OÜ

Üks süsteem ei sobi igale objektile

Kõige selle juures on oluline siiski mitte laskuda äärmusesse ja arvata, et nüüd peaks iga olemasoleva tõkkepuu kiiresti maha võtma. Ei pea.
“Parkimislahendus peab alati lähtuma konkreetsest eesmärgist. Mõnes kohas töötab tõkkepuu suurepäraselt ja pole mitte mingisugust põhjust seda muuta, teises piisab lihtsamast numbrituvastusest, kolmandas on kõige olulisem elektrooniliste lubade haldus ning neljandas on mõistlik erinevad lahendused omavahel kokku panna,” selgitab Kovanen.
Erinevad parkimisvajadused ei pea tähendama erinevaid süsteeme. Parkimisõiguste ja maksete haldamine, kasutusandmete analüüs ning dünaamiline hinnastamine saavad toimida ühel platvormil. Seejuures ei pea parkija kasutama üht kindlat rakendust ega parkla tingimata tõkkepuud. Lähenemine on paindlik ja riistvaraneutraalne ehk hardware-agnostic, mis tähendab, et lahendus ei sõltu ühe kindla tootja seadmetest, vaid võimaldab kasutada erinevate tootjate riistvara ja kombineerida tehnilisi lahendusi vastavalt konkreetse parkla vajadustele.
“Seetõttu ei tohiks parkimislahenduse planeerimist alustada niivõrd tehnilisest perspektiivist, vaid esmalt tuleks vaadata, kes ja kuidas parklat kasutavad ning millised vajadused seal tegelikult on. Alles siis saab otsustada, milline tehniline lahendus seda kõige paremini toetab,” toob Kovanen välja.
Friida ei ole Europargi jaoks eesmärk omaette, vaid üks võimalus lahendada parkimine nii, et parkijal oleks vähem tegevusi ning maaomanikul samal ajal rohkem ülevaadet ja kontrolli. Tänaseks on lahendus kasutusel juba väga erineva iseloomuga parkimisaladel ja parkimismajades üle Eesti, näiteks Nautica Keskuses, Kristiine Keskuses, Mainor Ülemiste City linnakus, Tasku Keskuses ja Arteri parkimismajas. Friida alasid lisandub järk-järgult juurde ning plaan on üle vaadata ka kõik need parkimisalad, kus täna tõkkepuusüsteem kasutusel on. “Eesmärk ei ole tõkkepuid lihtsalt eemaldada, vaid muuta seal, kus parkla kasutus ja liiklusvoog seda võimaldavad, parkimine nii parkija kui maaomaniku jaoks lihtsamaks,” ütleb Kovanen.

Parkimine võiks lõpuks lihtsalt taustale jääda

Parkimistehnoloogiast võib rääkida väga keeruliselt, olgu jutt kaameratest, integratsioonidest, maksekanalitest või andmevahetusest, aga parkija jaoks peaks kogu asi jääma võimalikult lihtsaks. Oluline on, et parkimine toimiks loogiliselt, kiiresti ja ilma liigsete lisasammudeta. Mida vähem peab inimene aru saama sellest, kuidas parkimissüsteem taustal töötab, seda parem on tavaliselt ka kasutajakogemus.
“Parkimise tulevik ei ole meie hinnangul rohkemates nuppudes, paberpiletites ja lisategevustes. Pigem vastupidi. Hea tehnoloogia peaks võtma parkijalt ära kõik need sammud, mida süsteem saab tema eest ise teha,” rõhutab Kovanen.
Sama põhimõte kehtib tegelikult ka parkimisala planeerimisel, mida alustatakse vahel veidi valest otsast. “Tehniline nimekiri, kaamerad, tõkkepuud, ekraanid, valgustus ja veel mitmed lisalahendused võivad kõik olla väga vajalikud, kuid kui sellele kõigele tuleb hinnasilt juurde, selgub sageli, et seda kõike tegelikult ei olegi vaja või ei olda valmis sellesse investeerima,” tõdeb Kovanen. “Seega on palju mõistlikum kõigepealt selgeks teha, millist eesmärki parkimisala täitma peab, kes seda kasutavad, millised on parkijate käitumismustrid ning kus probleemid päriselt tekivad või potentsiaalselt tekkida võivad. Alles siis saab hinnata, milliseid seadmeid on vaja ja millest võib rahulikult loobuda,” lisab Kovanen.
Hea parkimislahendus ei ole see, kus on kõige rohkem tehnikat, vaid see, kus kõik valitud lahendused täidavad päriselt oma eesmärki. Vähem tarbetuid seadmeid, vähem käsitsi tööd, väiksemad kulud ja olemasoleva parkimispinna parem kasutus.
Karol Kovanen, EuroPark Estonia OÜ tegevjuht
Seetõttu tasub nii uue kui ka olemasoleva parkimisala puhul aeg-ajalt küsida – miks me sunnime parkijat endiselt tegema asju, mida tehnoloogia saab hoopis ise tema eest ära teha?
Võib-olla ei peakski.
Kui sinu kinnistu, ärimaja, kaubanduskeskuse või parkimismaja tänane parkimislahendus vajab ülevaatamist, tasub enne uute seadmete ja tehniliste lahenduste valimist vaadata tervikpilti ning teha selgeks, mida parkimisalalt tegelikult oodatakse. Alles seejärel saab leida lahenduse, mis on põhjendatud nii kasutajakogemuse, halduse kui ka investeeringu vaates.
Kui soovid oma parkimisala värske pilguga üle vaadata, võta meiega ühendust ja vaatame koos, kas ja mida oleks mõistlik muuta.
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RKIKi asejuht üritas suunata Linnamäe osalusega firmale magusa raketihanke ja läks hiljem tema palgale
Suuraktsionär Tarmo Sild andis Arco Vara juhtimise üle 2020. aastal. Möödunud aastal andis ta ära ka nõukogu esimehe koha, selle sai Kert Keskpaik, kuid nüüd võttis Sild juhi kohale asunud Keskpaigalt nõukogu vedamise tagasi enda kätte.
35 miljoni eurone õppetund: pidevate juhivahetustega Arco Varal on pureda paras pähkel
“Ma olen siin Hiiumaal sellepärast, et nii palju stressi ei ole midagi väärt minu silmis. Mitte mingit raha, mitte midagi,” on Rain Ventsel veendunud.
Hollywoodi hittfilmide treilerimuusika sünnib Hiiumaa metsas. “Stress ei ole mingit raha väärt”
Planet42 uue Mehhiko äri raamatupidamise ümberkorraldamisel ilmnesid ulatuslikud vead, mille parandamise järel vähenes ettevõtte omakapital ligi 275 000 euro võrra.
Planet42 uut äri ähvardab põhja kõrbemine. Investorid loodavad salapärasele rahalehmale

Podcastid

Kadri Seeder: palga TOP näitab, kui eri maailmades ettevõtted elavad
Hommikuprogramm
Kadri Seeder: palga TOP näitab, kui eri maailmades ettevõtted elavad
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Hepsori juht: lõpetame aasta kahjumis
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Hepsori juht: lõpetame aasta kahjumis
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Euronics ja IKEA: praegu pole kriis, vaid lihtsalt vaiksem periood
Äripäeva TOP
Euronics ja IKEA: praegu pole kriis, vaid lihtsalt vaiksem periood
„Midagi läheb tõlkes kaduma.“ Kommunikatsioonieksperdid näevad börsifirmade suhtluses suurt puudujääki
Investor Toomase tund
„Midagi läheb tõlkes kaduma.“ Kommunikatsioonieksperdid näevad börsifirmade suhtluses suurt puudujääki
Swedbanki juht Olavi Lepp: Leedu pensionireform on pehmelt öeldes katastroof
Kuum tool
Swedbanki juht Olavi Lepp: Leedu pensionireform on pehmelt öeldes katastroof
Juhan Lang: Anthropic süütas tehnoloogiainvestorites uue lootuskiire
Hommikuprogramm
Juhan Lang: Anthropic süütas tehnoloogiainvestorites uue lootuskiire
02.-03.11.2026 ja 09.-10.11.2026 Küberturbejuhi kool
Äripäeva Akadeemia
Küberturbejuhi kool
Kursuse maht 72 akadeemilist tundi (jaotatud 4-le päevale), millest 32 ak h on auditoorne õpe ja 40 ak h iseseisev õpe.
06.11.2026 Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Äripäeva Akadeemia
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
7 akadeemilist tundi
09.11.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
13.11.2026 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
19.11.2026 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
20.11.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
24.11.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
Äripäeva Akadeemia
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (24.11., 08.12.,09.12. ja 14.12.2026)
Äripäeva Akadeemia
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
25.11.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - vundament
8 akadeemilist tundi
25.11.2026 Vaibkoodimine
Äripäeva Akadeemia
Vaibkoodimine
8 akadeemilist tundi

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Wall Street alustas olulist börsipäeva erisuunaliselt, Föderaalreserv hoiab turgu pinges
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Otsustada tuleb maksejõuetuse teenistusel
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