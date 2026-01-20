Madis Müller langes Euroopa Keskpanga tipuheitluses varajases voorus välja
Euroala rahandusministrid otsustasid toetada Horvaatia keskpanga juhi Boris Vujcici nimetamist Euroopa Keskpanga asepresidendiks. Balti riikidele sai saatuslikuks kolme kandidaadi üles seadmine ühe asemel.
Eesti Pank korrigeeris mõne kuu tagust majandusprognoosi üles ning uueks aastaks oodatavad näitajad võivad tunduda suisa jõuluvana jutuna, kuid see tuleb teatud hinnaga, rääkis keskpanga president Madis Müller.
Eesti ettevõtted ja avalik sektor kulutavad dokumendihaldusele märkimisväärseid summasid, kuigi turul leidub ka soodsamaid ja kasutajasõbralikumaid lahendusi. Folderiti asutaja ja tegevjuhi Kent Raju sõnul takistavad kulude vähendamist sageli harjumused, teadmatus ja põhjendamatu hirm olemasoleva süsteemi väljavahetamise ees.