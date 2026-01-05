Madis Müller noolib kohta Euroopa Keskpanga tipus

Eesti Pank korrigeeris mõne kuu tagust majandusprognoosi üles ning uueks aastaks oodatavad näitajad võivad tunduda suisa jõuluvana jutuna, kuid see tuleb teatud hinnaga, rääkis keskpanga president Madis Müller.
Eesti majanduse jaoks on aastaid suurim probleem olnud kiire hinnatõus. Kuigi ka praegu on inflatsioon üle 4%, mis on väga kõrge, on inflatsioon probleemina vaikselt vaibumas, ütles Eesti Panga president Madis Müller.
Euroala poliitikakujundajad kärpisid intressimäärasid juunis, et vältida rahapoliitika karmistumist ajal, mil globaalse kaubanduse ümber valitseb jätkuvalt suur ebakindlus, selgus neljapäeval avaldatud 3.–5. juuni kohtumise raportist.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?