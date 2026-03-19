Nimekate investoritega Eesti iduettevõte müüdi USA börsifirmale

Äripäeva aasta ettevõtjal Rain Rannul läheb sellesse aastasse kirja vähemalt kolme oma asutatud firma või investeeringu rahaks tegemine, kuid tema hinnangul on tiitel palju enama eest, mida ta oma kolleegidega on idufirmade maastikul 20 aasta jooksul ära teinud.
Rahvusvaheline sõnumiteenuse pakkuja Messente on läbi oma klientide jõudnud inimeste telefonidesse juba 197 riigis. Suurt rolli on seejuures mänginud ettevõtte juhi Uku Tomikase suunamudimine LinkedIni platvormil.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.