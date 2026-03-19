Nimekate investoritega Eesti iduettevõte müüdi USA börsifirmale

Äripäeva aasta ettevõtjal Rain Rannul läheb sellesse aastasse kirja vähemalt kolme oma asutatud firma või investeeringu rahaks tegemine, kuid tema hinnangul on tiitel palju enama eest, mida ta oma kolleegidega on idufirmade maastikul 20 aasta jooksul ära teinud.