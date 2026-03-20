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Nammi, Kanguri ja Tamme kriminaalasi võeti otsustamiseks riigikohtusse

Riigikohus võttis menetlusse eksadvokaat Küllike Nammi, maa-ameti kunagise juhi Kalev Kanguri ja AQVA Hotelsi ühe omaniku Toomas Tamme kriminaalasjas esitatud kassatsioonkaebused.
Kahes madalamas kohtuastmes õigeks mõistetud Kalev Kangur (vasakul) ning Küllike Namm peavad ootama veel riigikohtu lahendit.
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