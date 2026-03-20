Nammi, Kanguri ja Tamme kriminaalasi võeti otsustamiseks riigikohtusse

Plaanitust aasta hiljem alanud advokaat Küllike Nammi, maa-ameti eksjuhi Kalev Kanguri ja AQVA Hotelsi ühe omaniku Toomas Tamme süüasja istungil võttis kohus vastu kapo läbiotsimisel Tamme kodust saunaahjust leitud dokumendid, mille alusel algatati kriminaalasi.
Ühe käega menetleb riik kohtus kriminaalasja, mille süüdistuse järgi on Rakvere lähistel vedelkütuste terminali pidav ettevõte sattunud väidetavate kelmide võrku. Nende koostatud näilise nõude alusel on kohtud teinud varem tsiviilasjas ettevõttele suure kahjuga otsuseid. Teise käega lubab riik aga samade kohtuotsuste alusel kohtutäituril ettevõtte kinnistud maha müüa.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.