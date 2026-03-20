Nammi, Kanguri ja Tamme kriminaalasi võeti otsustamiseks riigikohtusse

Ühe käega menetleb riik kohtus kriminaalasja, mille süüdistuse järgi on Rakvere lähistel vedelkütuste terminali pidav ettevõte sattunud väidetavate kelmide võrku. Nende koostatud näilise nõude alusel on kohtud teinud varem tsiviilasjas ettevõttele suure kahjuga otsuseid. Teise käega lubab riik aga samade kohtuotsuste alusel kohtutäituril ettevõtte kinnistud maha müüa.