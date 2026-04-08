Transpordisektor taotleb aktsiisi langetust, Jürgen Ligi seisab vastu
Transpordi-, logistika- ja kütusesektori organisatsioonid tegid valitsusele ja riigikogule ühispöördumise, milles kutsuvad langetama ajutiselt diislikütuse aktsiisi Euroopa Liidus lubatud miinimumtasemele ehk 330 euroni 1000 liitri kohta.
Kahel lähedal asuval sama keti tanklal võib kütuse liitrihind erineda mitu senti, rääkimata linna eri piirkondadest, kus hinnavahe võib ulatuda kümnete sentideni. Uurisime suurematelt tanklakettidelt, millele tähelepanu pöörata, kui on aeg uuesti autot tankida.
Euroopa elektrihinda kujundab üha enam kallinev gaas, mitte süsiniku hind. Kuni turu viimaseks tootjaks jääb gaasijaam, kandub selle kütuse geopoliitiline risk otse elektriarvele, kirjutab endine diplomaat Clyde Kull Äripäeva essees.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?