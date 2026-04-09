Kohus saatis nitaseene smugeldanud mehe maksimaalseks ajaks vangi

Ühiskassa ehk Eesti kuritegeliku maailma katusorganisatsioon on lagunenud ning 1990ndatest alguse saanud klassikalised jõugud on asendunud väiksemate, vähem jäigemate ning operatiivsemate grupeeringutega.
Möödunud nädalal pidasid Ida prefektuuri kriminaalpolitseinikud ja kiirreageerijad Narvas kinni kolm meest, keda kahtlustatakse narkokuriteos. Politseinikud likvideerisid kinnipeetute narkolabori, kus valmistati suures koguses amfetamiini.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?