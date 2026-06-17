Pärnu veekeskus jäi surma põhjustamises süüdi

Pärast lõppenud buumiaastat turismisektoris on teenindusettevõtete kindlustunne koos käibega kolinal kukkunud, sest üha hinnatundlikuma turisti reis on lühem ja pakett odavam ning lähitulevikus seisab ees teadmatus.
Ühes vanas Itaalia viinamarjaistanduse mõisatüüpi hoones hakkab peagi olema ruum, mida külaline tõenäoliselt kunagi ei märka. Need, kellel ühe jõuka perekonna väärtuslike perekonnareliikviate juurde asja pole, ei pruugi teadagi, et nad võivad istuda sõna otseses mõttes miljonite otsas.