TV3 süüdistab produktsioonijuhti ja tema kompanjoni suurte summade välja kantimises

TV3 Grupp lasi päevapealt lahti Artist raadio produktsioonijuhi Allan Hoogi, kes ettevõtte juhi Toomas Luhatsi sõnul skeemitas kompanjoni abiga firmast välja kümneid, kui mitte sadu tuhandeid eurosid.
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artiklit lugedes teada:
- kuidas TV3 Grupp võimaliku rahaväljaviimise skeemini jõudis ja millised märgid Toomas Luhatsi tähelepanu äratasid;
- kui suureks võib ettevõtte hinnangul kujuneda kahju ning kui kaua võis skeem Artist Meedias toimida;