Eesti sai kätte õhukaitset oluliselt tugevdava süsteemi
Esmaspäeval võttis õhukaitsedivisjon Ämari lennubaasis vastu Saksa kaitsetööstusettevõtte Diehl Defence toodetud mobiilsed õhukaitse raketisüsteemid IRIS-T SLM, mis võimaldab õhuohte mõjutada senisest kaugemalt ja kõrgemalt.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.