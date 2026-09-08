Läti tahab keelata bussiliinid Venemaale ja Valgevenesse
Läti transpordiministeerium saatis valitsusse eelnõu, mis keelaks alates 2027. aastast regulaarse ja juhuveo rahvusvahelise bussiga Venemaale ja Valgevenesse, samuti transiidi läbi Läti territooriumi nendesse riikidesse.
Äripäeva Infopanga analüütiku Sigrid Kõivu sõnul näitab värske bussiettevõtete konkurentsiraport, et inimesed liiguvad juba praegu aktiivselt Balti riikide ja Poola vahel bussiga ning sama nõudlust hakkab tulevikus teenindama ka Rail Baltic.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.