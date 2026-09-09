Rail Balticu rongihange kukkus läbi

Äripäeva Infopanga analüütiku Sigrid Kõivu sõnul näitab värske bussiettevõtete konkurentsiraport, et inimesed liiguvad juba praegu aktiivselt Balti riikide ja Poola vahel bussiga ning sama nõudlust hakkab tulevikus teenindama ka Rail Baltic.
Tootmise efektiivsust otsides vaadatakse suuri seadmeid, energiakulu ja tööjõudu. Samal ajal võivad sajad väikesed korduvad tegevused neelata iga päev töötunde. Tööstuslik markeerimine on üks selline protsess, ent siin ei piisa ainult kiirusest. See, mis saab detailile sekunditega, peab mõnikord püsima seal aastakümneid.