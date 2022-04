Valvel! Rail Baltic ja Helsingi tunnel, järjest loe!

Käimasoleva Ukraina sõja ja selle tulemusena Soome ilmselt peatne NATOga liitumine on kasvatanud oluliselt Rail Balticu, aga ka Helsingi–Tallinna raudteetunneli militaarset tähtsust, leiab Äripäev juhtkirjas.

Seetõttu leiab Äripäev, et osa Soome ja Balti riikide kaitse-eelarvetest, mida praegu üsna suurejooneliselt paisutatakse, võiks minna mõlema objekti ehitamisele. “Arvestades meie geopoliitilist asukohta ja seda, millise naabriga me peame koos eksisteerima, siis ei ole kahtlustki, et see (julgeoleku – toim) pool vajab esile toomist,” rääkis Äripäeva artiklis Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei. Absoluutselt nõus.