Kagu-Euroopa riikides tegutsev Eesti ettevõte Iute Group sai Ukraina keskpangalt loa ning allkirjastas lepingu, mis võimaldab ettevõttel alustada digipanga rajamist Ukrainas, teatas ettevõte pressiteate vahendusel.
Tallinna börsi ettevõtted on tuntud helde ja stabiilse omanikutulu maksmise poolest– haarasin investeerimisfestivali laval nööbist Enefit Greeni, TKM Grupi ja Harju Elektri juhtfiguuridel, et saada aimu, kas heldet dividendi ei saaks hoopis veelgi suuremasse kasvu investeerida ning seeläbi investorile veelgi enam väärtust luua.
Leedu hoonete hoolduse, inseneri- ja tehnoloogialahenduste kontsern Civinity alustas uue võlakirjaemissiooni avalikku pakkumist, millega soovib kaasata kuni 8 miljonit eurot, eesmärgiga laiendada äritegevust Eestis ja rahastada kokku kolme ettevõtte omandamist.