AI-kiipide tootja Nvidia müüs kolmandas kvartalis 56% oma osalusest Soome telekommunikatsioonihiius Nokias, kasutades ära aktsia varasemat järsku hinnatõusu. Nokia aktsia kukkus teisipäeval Helsingi börsil üle 4%.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peavad analüütikud tõenäoliseks, et Nvidia kasutas Nokia aktsia järsku hinnatõusu kasumi võtmiseks;
- kuidas võib Nvidia osaluse kärpimine mõjutada investorite usaldust Nokia tehisintellektistrateegia vastu ja mida ütles selle kohta Tommi Saarinen.