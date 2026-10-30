Eesti majanduskasv on euroala tugevamate hulgas

Kaasik põhjendas, miks Euroopa Keskpanga juhiks ei kandideeri
Euroopa Keskpank võib hakata intressimäärasid tõstma, kui kõrged energiahinnad kanduvad üle teiste kaupade ja teenuste hindadesse ning tõstavad inimeste inflatsiooniootusi, ütles Eesti Panga president Ülo Kaasik.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab projektijuht Piret Jeedas, miks on avatud dialoog ja struktureeritud arutelu tänapäeva ühiskonnas üha kriitilisema tähtsusega. Eesti Koostöö Kogu hiljutise üle-eestilise algatuse raames tulid inimesed kokku turvalises keskkonnas, et arutleda lihtsalt, kuid sügavalt olulise küsimuse üle: „Kuidas ma hakkama saan?“.