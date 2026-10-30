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USA tehnoloogiaaktsiaid ootab täna ulatuslik müügilaine, surve all ka mälukiipide tootjad

USA aktsiaturud liikusid reedese avanemise eel märkimisväärse müügisurve all, mis on haaranud nii tehnoloogiahiiglased kui ka mälukiipide tootjad.
Reedel jätkub tehnoloogiasektoris langus.
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