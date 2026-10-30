USA tehnoloogiaaktsiaid ootab täna ulatuslik müügilaine, surve all ka mälukiipide tootjad

Maailma suurimat krüptobörsi Binance’i tabas ulatuslik küberrünnak, mille käigus sattus häkkerite kontrolli alla ligikaudu 6,3 miljardi dollari väärtuses krüptovara. Tegemist võib olla ajaloo suurima krüptovargusega.
USA aktsiaturud lõpetasid neljapäevase kauplemispäeva miinuses. Alphabeti ja Inteli nõrgad majandustulemused ning prognoosid vallandasid tehnoloogiasektoris laiaulatusliku müügilaine ja tõid turgudele tagasi mure tehisintellekti investeeringute tasuvuse pärast.
E-kaubanduse ja pilvetehnoloogia hiiglane Amazon valmistas neljapäeva õhtul investoritele pettumuse, sest ettevõtte kolmanda kvartali käive ja kasum jäid Wall Streeti ootustele alla. Tulemuste avaldamise järel sööstis Amazoni aktsia järelkauplemisel enam kui 9 protsenti allapoole.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.