Turgudelt 5 triljonit pühkinud müügilaine näib vaibuvat

USA aktsiaindeksite futuurid alustasid uut nädalat tõusuga pärast tehnoloogiasektori järsku langust, samal ajal kui investoreid ootavad ees Apple’i majandustulemused, USA vahevalimised ja üle 100 dollari kerkinud naftahind.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised ajaloolised mustrid viitavad sellele, kas tehnoloogiaaktsiate müügilaine võib veel süveneda või on turul algamas soodsam periood;
- miks on Apple’i tulemused, iPhone 18 müük ja üle 100 dollari püsiv naftahind investorite jaoks selle nädala võtmeküsimused.