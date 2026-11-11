Peaminister kutsus öiste droonirünnakute pärast kokku julgeolekukabineti

Valitsuse julgeolekukabinet saab õhtul ülevaate droonijuhtumitest Eesti piiride lähistel. Ukraina julgeolekuteenistuse teatel rünnati ka Venemaa laeva, mis Eesti kaitseministri Martin Heremi kinnitusel asus Soome lahel.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- mida arutatakse Kristen Michali kokku kutsutud julgeolekukabinetis ja kui tõsiseks hindab valitsus Eesti õhuruumi rikkumisi;
- kuidas kommenteeris Martin Herem Soome lahel toimunud plahvatust Venemaa laeval ning milliseid valikuid kaalub Eesti drooniohu korral.