Amazoni pilveteenuste kasv Eestis avab IT-partneritele uusi ärivõimalusi
Amazon Web Services (AWS) avas 2025. aasta oktoobris Tallinnas Baltikumi kontori ja selle kliendibaas Eestis kasvab. Edasimüük on IT-partnerile hea vundament, kuid suurem tulu tuleb teenustest, AWSi rahastusest ja uutest turgudest. Seda kõike ei pea aga ise üles ehitama.
“Kui müüte juba oma lõppklientidele AWSi, on teil olemas kõige olulisem: kliendid ja oskused. Küsimus on selles, kuidas pakkuda suuremat kasu kliendile ja teenida rohkem tulu: teenuste, rahastuse, AWSi soodustuste ja suuremate projektide kaudu,” kirjutab Marilin Metsmaaker.
Foto: SoftwareOne Estonia OÜ
Pilv kasvab ja koos sellega võimalused
Gartneri prognoosi järgi kasvavad ettevõtete kulutused avalikele pilveteenustele 2026. aastal üle 20%. AWS on maailma suurim pilvetaristu pakkuja ja tema klientide arv kasvab ka Eestis.
IT-partneri jaoks on kõige olulisem see, et raha ei teenita ainult AWSi arvelt. Omdia uuringu järgi võib AWSi edasimüüv IT-partner teenida iga müüdud AWSi tehnoloogia dollari kohta kuni 7,13 dollarit teenustetulu: arhitektuurilt, migratsioonidelt, haldusest, turvalisusest ja kulude optimeerimisest.
Teisisõnu: iga AWSi projekt on võimalus müüa ka oma teenuseid.
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Viis viisi teenida AWSist rohkem
1. Müüge iga AWSi arve juurde teenus. Kui müüte lõppkliendile AWSi, on teil temaga olemas igakuine kontakt ja ülevaade tema kuludest. See on hea alus teenustele: kulude optimeerimine, haldus, turvalisus või FinOps. Maaletooja platvormilt saate lõppklientide kuluülevaate, mis teeb kulude optimeerimise teenuse pakkumise lihtsamaks.
2. AWS aitab projekte rahastada. AWSil on rahastusprogrammid näiteks migratsioonideks (MAP) ning pilootprojektideks (POC). Need muudavad projekti lõppkliendi jaoks soodsamaks ja aitavad otsusele kiiremini jõuda. MAP-rahastuse taotlemiseks on vaja MAP-pädevusega partnerit. Kui teil seda pädevust pole, saate programmi kasutada maaletooja kaudu, kes aitab ka sobivad programmid leida ja taotlused koostada.
3. Tooge lõppkliendi kõik AWSi kontod enda alla. Mõnes ettevõttes on arendajad avanud AWSi konto ise ja maksavad selle eest ettevõtte krediitkaardiga. Küsige lõppkliendilt: „Kes teie juures AWSi arveid maksab?“ Iga leitud konto on teile lisakäive ja põhjus pakkuda haldusteenust.
4. Suuremad projektid on käeulatuses ka väiksemale meeskonnale. Kui projekt on teie meeskonnale liiga suur, ei pea sellest loobuma. Maaletooja saab teid õpetada, teha projekti koos teiega või teha osa tööst teie eest. Lõppklient jääb teile.
5. AWS premeerib edasimüüjaid senisest rohkem. AWS uuendas 2026. aasta alguses oma edasimüüja- ja distribuutoriprogramme: tugevamad soodustused, lihtsamad hüved ning uued võimalused tehingute registreerimiseks ja arvelduseks. AWS premeerib nüüd eraldi nii uute klientide võitmist kui ka edasimüügikäibe kasvu.
IT-partner müüb lõppkliendile AWSi ja oma teenuseid ning esitab talle arve. Maaletooja ehk distribuutor on IT-partneri taustajõud: platvorm kõigi lõppklientide AWSi kontode ja arvelduse haldamiseks, abi AWSi programmide ja rahastusega ning vajadusel tehniline tugi. Nii saab IT-partner keskenduda oma lõppklientidele ja teenustele.
Eesti:Rahvusvaheline partner alustas SoftwareOne'iga koostööd vähem kui aasta tagasi, et viia oma äri Baltikumi ja Skandinaaviasse. Selle ajaga on ettevõttest saanud AWS Advanced Tier partner, see tegutseb juba mitmes uues riigis ja plaanib kasvada veelgi.
Island: väike turg, suured kliendid. Islandi IT-partner APRÓ otsustas 400 000 elanikuga turul mitte konkureerida, vaid teha maaletooja SoftwareOne'iga koostööd. Koostöö võimaldab APRÓ-l võtta ette rohkem ja suuremaid projekte ning kasutada AWSi migratsiooniprogrammi, mille jaoks vajalik pädevus APRÓ-l endal puudub. Uute lõppklientide hulgas on Islandi justiitsministeerium ja telekomiettevõte Sýn.
Kasv on käeulatuses
Kui müüte juba oma lõppklientidele AWSi, on teil olemas kõige olulisem: kliendid ja oskused. Küsimus on selles, kuidas pakkuda suuremat kasu kliendile ja teenida rohkem tulu: teenuste, rahastuse, AWSi soodustuste ja suuremate projektide kaudu.
Meie lehelt leiate rohkem infot selle kohta, kuidas Eesti IT-partnerid saavad AWSi müüki ja teenuseid kasvatada, ning seal saate ka meiega ühendust võtta.