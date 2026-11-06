Amazoni pilveteenuste kasv Eestis avab IT-partneritele uusi ärivõimalusi

Viis viisi teenida AWSist rohkem

1. Müüge iga AWSi arve juurde teenus. Kui müüte lõppkliendile AWSi, on teil temaga olemas igakuine kontakt ja ülevaade tema kuludest. See on hea alus teenustele: kulude optimeerimine, haldus, turvalisus või FinOps. Maaletooja platvormilt saate lõppklientide kuluülevaate, mis teeb kulude optimeerimise teenuse pakkumise lihtsamaks.

2. AWS aitab projekte rahastada. AWSil on rahastusprogrammid näiteks migratsioonideks (MAP) ning pilootprojektideks (POC). Need muudavad projekti lõppkliendi jaoks soodsamaks ja aitavad otsusele kiiremini jõuda. MAP-rahastuse taotlemiseks on vaja MAP-pädevusega partnerit. Kui teil seda pädevust pole, saate programmi kasutada maaletooja kaudu, kes aitab ka sobivad programmid leida ja taotlused koostada.

3. Tooge lõppkliendi kõik AWSi kontod enda alla. Mõnes ettevõttes on arendajad avanud AWSi konto ise ja maksavad selle eest ettevõtte krediitkaardiga. Küsige lõppkliendilt: „Kes teie juures AWSi arveid maksab?“ Iga leitud konto on teile lisakäive ja põhjus pakkuda haldusteenust.

4. Suuremad projektid on käeulatuses ka väiksemale meeskonnale. Kui projekt on teie meeskonnale liiga suur, ei pea sellest loobuma. Maaletooja saab teid õpetada, teha projekti koos teiega või teha osa tööst teie eest. Lõppklient jääb teile.

5. AWS premeerib edasimüüjaid senisest rohkem. AWS uuendas 2026. aasta alguses oma edasimüüja- ja distribuutoriprogramme: tugevamad soodustused, lihtsamad hüved ning uued võimalused tehingute registreerimiseks ja arvelduseks. AWS premeerib nüüd eraldi nii uute klientide võitmist kui ka edasimüügikäibe kasvu.

Lugege lähemalt, kuidas AWSi müüki ja teenuseid kasvatada → AWS-i edasimüük IT-partneritele | SoftwareOne

Mida maaletooja juurde annab?

IT-partner müüb lõppkliendile AWSi ja oma teenuseid ning esitab talle arve. Maaletooja ehk distribuutor on IT-partneri taustajõud: platvorm kõigi lõppklientide AWSi kontode ja arvelduse haldamiseks, abi AWSi programmide ja rahastusega ning vajadusel tehniline tugi. Nii saab IT-partner keskenduda oma lõppklientidele ja teenustele.

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