Vene suursaadik USAs suri ootamatult

Abu Dhabis alanud USA, Ukraina ja Venemaa kõnelused võivad tuua kaasa järjekordse vangide vahetuse, kuid sõja lõpetamise suunas ei ole kiiret läbimurret oodata, ütles Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik.
Eestis sünnib maailmatasemel teadust, ent liiga väike osa sellest jõuab n-ö laborist turule ja kasvab rahvusvaheliseks äriks. Miks jäävad head ideed ülikoolidesse pidama ning mida peaks muutma rahastuses, ettevõtjate ja teadlaste koostöös ning regulatsioonides, et teadusest sünniks rohkem suure lisandväärtusega ettevõtteid?