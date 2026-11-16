Tuhande töötajaga puhastusfirma juhid võtsid leedukad appi ja ostsid omanikud välja

Eesti investorid panustasid Leedu kinnisvarahalduse ja inseneeriteenuste grupi Civinity võlakirjaemissiooni 2,37 miljonit eurot, mis moodustas ligi viiendiku kogu kaasatud summast. Ettevõte kaasas emissiooniga kokku 13,54 miljonit eurot, mis on kontserni ajaloo suurim ühe emissiooni tulemus.
Leedu hoonete hoolduse, inseneri- ja tehnoloogialahenduste kontsern Civinity alustas uue võlakirjaemissiooni avalikku pakkumist, millega soovib kaasata kuni 8 miljonit eurot, eesmärgiga laiendada äritegevust Eestis ja rahastada kokku kolme ettevõtte omandamist.
Hoone fassaad pole ammu enam pelgalt kaitse ilmastiku eest. Tänapäevased lahendused võimaldavad anda hoonele omanäolise arhitektuurse identiteedi, mängides mustrite, värvide ja valgusega ning muutes hoone välisilme pilkupüüdvaks nii päeval kui ka öösel.