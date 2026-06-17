A. Le Coqi turundusjuht: ka 90-aastane bränd peab end iga päev uuesti tõestama

Ka pika ajalooga bränd peab end iga päev uuesti tõestama, ütleb A. Le Coqi turundusdirektor Katrin Vernik. Tema sõnul tuleb hoida brändi äratuntavust ja emotsionaalset väärtust, kuid samal ajal püsida konkurentsis hinna ja kvaliteediga.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas on A. Le Coqi turundusdirektori Katrin Verniku sõnul Limonaad suutnud püsida eestlaste lemmikuna koguni 90 aastat;

milliseid muutusi on Limonaadi maitse ja retsept pidanud üle elama suhkrukriisist kuni Ukraina sõjani;