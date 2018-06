Ilma personalijuhtimiseta ei saa kuidagi

Kuna personalijuhtimise valdkond on lai, on mitmed selle eriala lõpetanud kasvanud näiteks kogu organisatsiooni juhiks, tegutsevad osakonna- või struktuuriüksuse juhina. Haridus annab võimaluse ennast teostada ka koolituste korraldamise või nõustamise valdkonnas. Karjäär võib tänapäeval olla rahvusvaheline.

Uskudes OSKA (veel avaldamata) uuringut, on strateegiliste personalijuhtide vajadus pigem suurenev. Vaadates ka viimasel ajal PARE kaudu laekunud tööpakkumisi, ei ole küll märgata, et personalijuhte ei vajata. Ilmselt muutub töötajate profiil ja see, mida personalijuhilt eeldatakse.

Seoses IKT arenguga kahaneb vajadus administratiivtööd tegevate assistentide või administraatorite järele. Uued suunad personalijuhtimises on personalijuhtimine infotehnoloogia valdkonnas, terviseedendus, paindlikud töösuhted ja -disain.

Oluline ei ole mitte ametinimetus, vaid töö sisu ning see, kas tegevused loovad lisaväärtust. Arvan, et peamine roll selles, mida ja kuidas tehakse, on siiski tippjuhtidel ja mida enam on tarku, raamist välja, aga samas tulemuskeskselt mõtlevaid juhte, seda edukamad oleme.